Osimhen? Non sarà più l’attaccante titolare | De Laurentiis, presa di posizione fortissima: rischia di dilapidare un patrimonio

La stagione complicata del Napoli coincide manco a dirlo con quella dell’attaccante nigeriano che è lontano dagli standard degli anni passati.

Una stagione complicata, a tratti disastrosa in cui è andata in scena l’ennesima delusione. Nonostante la discreta partita giocata al Camp Nou, infatti, il Napoli non è riuscito a recuperare un risultato che dopo 15′ vedeva il Barcellona in vantaggio per 2-0 e, dopo l’1-1 del Maradona, è stato eliminato dalla Champions League.

Non va oltre gli ottavi di finale, quindi, l’ultima competizione in cui gli azzurri erano ancora in corsa ed ora non resta che sperare in una rimonta difficile in campionato per cercare di raggiungere il quarto (o almeno il quinto) posto che vale l’accesso alla prossima ricchissima edizione di Champions League.

A fare il paio con la stagione del Napoli c’è sicuramente quella di Victor Osimhen. L’attaccante capocannoniere della scorsa Serie A e trascinatore dei partenopei verso il terzo scudetto della storia, quest’anno ne ha vissute davvero di tutti i colori. Dalle polemiche sul mancato accordo per il rinnovo estivo, ai litigi con Rudi Garcia, fino all’affaire TikTok dopo il rigore sbagliato a Bologna.

Poi gli infortuni in serie e le pochissime presenze con Mazzarri in panchina. E, ancora, la partenza per la Coppa d’Africa e un’altra delusione per la finale persa contro la Costa d’Avorio. Il ritorno a Napoli, il suo terzo allenatore diverso in stagione e, quindi, l’eliminazione dalla Champions League di martedì sera, condita anche dalle polemiche sul mancato intervento dell’arbitro per un presunto fallo da rigore subito proprio dal nigeriano.

Osimhen, la stagione deludente e la partenza quasi certa

In tutto questo, però, a deludere le attese, aldilà degli infortuni e della partenza per la Coppa d’Africa, è stato lo stesso Victor Osimhen che, nonostante la buona media realizzativa – 11 gol in 17 partite di campionato -, non ha inciso come nelle altre stagioni e soprattutto ha deluso nelle partite che contavano e potevano aiutare il Napoli a vivere un’annata diversa.

A dicembre è arrivato il rinnovo di contratto con il Napoli con l’inserimento di una clausola rescissoria da 135 milioni di euro. Questo rende Osimhen molto appetibile e fa apparire scontata la sua partenza durante la prossima estate. I tifosi del Napoli sembrano già rassegnati a vederlo partire ed ora bisognerà capire quale sarà la sua prossima squadra.

Da un Victor all’altro, l’Arsenal cambia strategia sul mercato

In pole position resta sempre il Paris Saint Germain che dovrà sostituire il partente Kylian Mbappè e può permettersi di pagare la clausola del bomber nigeriano. Fino a poche ore fa sembrava essere in prima fila per il suo acquisto anche l’Arsenal, ma al momento i Gunners non sembrano troppo interessati a quest’ipotesi.

In casa londinese, infatti, prende sempre più piede la strada che porta al bomber svedese dello Sporting Lisbona, Victor Gyokeres. Autore di 32 reti in 35 partite stagionali e trascinatore dei portoghesi al primo posto in campionato, la punta classe 1998 ha un valore di mercato pari a 45 milioni di euro, ma una clausola rescissoria da 100 milioni, comunque inferiore a quella di Osimhen.