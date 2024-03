Pioli, mazzata dall’infermeria: il bomber si ferma un mese | C’è lesione del bicipite femorale

Brutto infortunio per il bomber di Serie A, altra tegola in vista per il futuro di Stefano Pioli, previsto un recupero lento

Milan che ha conquistato il secondo posto in classifica nell’ultimo weekend di campionato, grazie alla vittoria contro l’Empoli a San Siro e alla rete decisiva segnata da Pulisic. I toscani sono stati un ostico avversario ma i rossoneri hanno portato a casa tre punti che hanno permesso di superare la Juventus, bloccata sul pari dall’Atalanta in uno scontro diretto con vista Champions.

Un successo che è arrivato nonostante il turnover per il quale ha optato Stefano Pioli, in attesa del ritorno degli ottavi di finale di Europa League in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, con la pratica non ancora chiusa, seppur partendo con un prezioso vantaggio di due reti.

Una rosa lunga quella del Milan che può essere utilizzata al meglio nel rush finale di questa stagione per provare ad alzare un trofeo europeo che manca da 17 anni e che consentirebbe al tecnico emiliano di meritarsi la conferma in panchina, al momento in bilico.

Le scelte della società sembrano, infatti, indirizzate verso l’inizio di un nuovo ciclo, con Zlatan Ibrahimovic che è stato affiancato a Gerry Cardinale per prendere le decisioni relative al mercato e allo spogliotoio rossonero.

Infortunio per il presunto futuro attaccante del Milan, stop obbligato per lui

Per la prossima stagione il Milan dovrà trovare un degno sostituto di Giroud, che probabilmente lascerà l’Europa per concludere la carriera in MLS. Per la maglia numero 9 vacante e in cima alla lista dei desideri dei rossoneri troviamo Joshua Zirkzee.

Il talento del Bologna si è però infortunato sabato nel match perso dagli emiliani contro l’Inter, riportando una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con un recupero previsto non prima di venti giorni.

Zirkzee e la sua prima fortunata stagione in Serie A a Bologna

Un duro colpo per il club guidato da Thiago Motta che sogna una storica qualificazione alla prossima Champions League ma anche per il Milan che vuole puntare sulla giovane punta belga per il ruolo di centravanti titolare.

Zirkzee ha impressionato tutti nella sua prima stagione in Italia, mostrando numeri da campione, la capacità di essere devastante nella corsa e nel dribbling, una buona propensione a essere lucido sotto porta, ed ampi margini di miglioramento che possono renderlo tra le migliori punte europee.