Alla Roma non ti voglio più, fai le valigie e vattene | De Rossi, mandato via a calci un top della rosa: sarà addio in estate

In attesa di tornare in campo questo giovedì in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton di Roberto De Zerbi, la Roma di Daniele De Rossi si gode qualche ora di riposo dopo il pareggio per 2-2 ottenuto a Firenze all’ultimo respiro nelle scorse ore.

Un pareggio, agguantato grazie a un gol di Diego Llorente a tempo praticamente scaduto, che non solo ha permesso alla squadra di evitare la seconda sconfitta sotto la gestione di De Rossi, ma anche di recuperare un punto sul quarto posto del Bologna di Thiago Motta.

Un Bologna che, sconfitto in casa dall’Inter sabato pomeriggio, si trova ora a solo tre lunghezze di distanza dalla Lupa che, rinata sotto la guida di Capitan Futuro, proverà a soffiare il piazzamento Champions ai felsinei nelle prossime settimane.

Un piazzamento Champions che, mancante all’ombra giallorossa del Colosseo dalla stagione 2017-2018 (terzo posto alle spalle di Napoli e Juventus), è, insieme alla conquista dell’Europa League, l’obiettivo stagionale principale di Dybala e compagni.

Roma, chi giocherà in attacco la prossima stagione?

Desiderosa di arrivare fino in fondo in Europa League e di raggiungere la quarta posizione in campionato, la Roma della famiglia Friedkin inizia a guardare con grande attenzione alla prossima stagione e studia meticolosamente quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare soprattutto in attacco.

Un attacco che, visti il forte interesse di vari top club europei per Dybala, la possibilità che Lukaku non venga acquistato a titolo definitivo dal Chelsea e il ritorno dal prestito alla Fiorentina dell’inconcludente Belotti, ha, ora come ora, solo nel lungodegente Abraham e in El Shaarawy le uniche certezze in un reparto avanzato che potrebbe subire rumorose modifiche la prossima estate.

Massa invece di dare simulazione ha dato rigore.

Fiorentina-Roma, i tifosi giallorossi non ci stanno: quello su Belotti non è rigore

Terminata 2-2, grazie al gol del pareggio realizzato nei minuti di recupero del secondo tempo dal giallorosso Diego Llorente, la partita tra Fiorentina e Roma continua a far parlare di sé per alcuni episodi assai dubbi non andati particolarmente giù ai tifosi giallorossi.

Episodi come quello riguardante il rigore assegnato ai viola al 78′ per “fallo” in area di Paredes su Belotti, che, stando a quanto espresso su X da alcuni supporter della Lupa, non avrebbe dovuto portare all’assegnazione del tiro dagli undici metri quanto, piuttosto, all’ammonizione per simulazione del numero 20 della Viola il quale, in prestito ai gigliati proprio dalla società capitolina, secondo alcuni suoi ex sostenitori farebbe bene a non tornare a Roma la prossima estate.