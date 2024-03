Giocare con Calabria e Florenzi? No, grazie | Pioli, UFFICIALE: sei stato snobbato dall’obiettivo #1

Sfuma un obiettivo di mercato dei rossoneri e dell’allenatore parmense che lo aveva richiesto espressamente.

Tra progetti di un’ennesima rivoluzione e obiettivi ancora vivi e da raggiungere il Milan continua a trovarsi davanti al solito bivio che ha caratterizzato tante delle sue stagioni nell’ultimo decennio. Un secondo posto in classifica da provare a raggiungere ed un Europa League in cui arrivare il più lontano possibile.

Questi, oltre che consolidare e raggiungere il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League, sono i due obiettivi principali del Milan da qui a fine stagione, poi ci sarà spazio per pensare all’ennesima rivoluzione tecnica (dirigenti e allenatore o solo uno dei due) così come annunciato da Gerry Cardinale.

Dopo un’estate, quella scorsa, trascorsa ad intervenire pesantemente sul mercato ed investire quasi 150 milioni di euro, compresi i circa 70 ricavati dalla cessione di Tonali, il proprietario del Milan si è detto poco soddisfatto di non lottare per il primo posto e dei tanti infortuni che la squadra ha subito in questi mesi stagionali.

Questo porterà sicuramente a dei cambiamenti e c’è chi giura che la figura di Stefano Pioli sarà la prima a cadere. Tantissimi sono anche i tifosi che vogliono la testa del tecnico parmense anche se per tanti altri un’ottima Europa League potrebbe salvare l’ex allenatore di Lazio e Inter.

Mercato Milan, ecco i ruoli da rinforzare in estate

Dal punto di vista di calciatori e rosa, invece, il Milan dovrà sostituire alcuni calciatori a fine corsa e decidere cosa fare con alcuni altri. Giroud e Kjaer, su tutti, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbero salutare dopo anni e stagioni importanti in cui sono diventati due tra i leader della squadra rossonera.

Ed è proprio al centro della difesa e in attacco che il Milan interverrà sul mercato durane la prossima estate. Un centrale per rinforzare il reparto ed una grande prima punta sembrano essere i primi obiettivi della società rossonera in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Molto probabilmente, però, arriverà anche un terzino destro.

Rinforzo in difesa, sfuma Tomiyasu

Davide Calabria è il capitano di questa squadra, ma non ha mai convinto del tutto, mentre Alessandro Florenzi continua a fare i conti con numerosi problemi muscolari che spesso ne condizionano prestazioni e continuità. Ad ogni modo, appare assai probabile, che nella rosa milanista della prossima stagione ci sarà spazio soltanto per uno dei due, poi sarà caccia al rinforzo su quella corsia difensiva.

Chi di sicuro non vestirà il rossonero, però, sarà l’ex Bologna, Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese, classe 1998, secondo il The Sun, dovrebbe rinnovare a breve il suo contratto con l’Arsenal, attualmente in scadenza a giugno 2025. L’accordo sembra essere stato trovato per un salario che dovrebbe raggiungere circa le 100 mila sterline a settimana. Terzino destro, ma all’occorrenza anche centrale e terzino sinistro, il nipponico piace ad Arteta per la sua duttilità e, quindi, resterà a Londra. Il Milan, che lo aveva già cercato la scorsa estate, ma anche in quella del 2021, dovrà virare su altri obiettivi.