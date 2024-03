Stiamo nella m***a e pensi alla Playstation? | La foto va VIRALE, De Rossi lo ‘scopre’ coi videogiochi

Ha fatto discutere un post sui social in cui si nota qualcosa di particolare circa un calciatore giallorosso. Polemica sul web.

La grande partenza di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è stata un po’ una grande sorpresa per opinionisti, addetti ai lavori e gli stessi tifosi giallorossi che in cuor loro ci speravano, ma forse non immaginavano nemmeno lontanamente questo gran inizio del loro ex Capitano.

Il pareggio ottenuto in extremis in casa della Fiorentina in campionato ha un po’ rallentato la corsa dei giallorossi in piena zona Champions League, ma è stato comunque accolto bene visto che è arrivato all’ultimo secondo disponibile e dopo che i viola avevano dominato il primo tempo e sbagliato, con Biraghi, il rigore del 3-1 che avrebbe chiuso la partita.

Un punto invece di tre, quindi, con il primo pareggio in campionato della gestione De Rossi, ma ottenuto su un campo difficile ed in condizioni molto particolari. In classifica la Roma resta attaccata alla quinta posizione che quest’anno – ranking UEFA permettendo – potrebbe significare qualificazione alla prossima e ricchissima Champions League.

Il quarto posto occupato dal Bologna, che invece come sappiamo darebbe la certezza del posto in Champions, dista soltanto tre punti, ma soprattutto vede all’orizzonte la possibilità di uno scontro diretto, tra le due squadre, da giocare all’Olimpico di Roma e quindi in casa giallorossa.

Europa League, De Rossi per emulare Mourinho

Non bisogna dimenticare, però, che la Roma potrebbe avere un’altra porta a disposizione da cui entrare direttamente nei gruppi della prossima Champions League. Questo spiraglio si chiama Europa League e vede i capitolini aver passato due turni dopo la sofferta doppia sfida contro il Feyenord e il netto ed entusiasmante 4-0 rifilato al Brighton di De Zerbi.

Il cammino in Europa League è abbastanza complicato e vede in lizza squadre molto forti che daranno battaglia per vincere la competizione, ma De Rossi vuole emulare Mourinho e portare la squadra fino in fondo alla competizione anche in questa stagione.

Angelino deve giocare le qualifiche per la WL me sa… pic.twitter.com/YG9ECLQEOj — Patrick 🐺 (@PatrickASRfan) March 13, 2024

Angelino, il tweet della discordia

Proprio dal volo verso Brighton e verso l’Inghilterra per la sfida, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di giovedì 14 marzo, contro gli inglesi, arriva un tweet di un utente X, chiaramente tifoso della Roma, che ha postato un’immagine molto curiosa in cui si vede il terzino sinistro giallorosso, Angelino, salire sull’aereo per il Regno Unito, sfoggiando una Poga Lux, invece della proverbiale valigia.

La Poga Lux è uno strumento virtuale che permette di vivere al meglio le emozioni della PlayStation 5 che appassiona sempre più calciatori. Questo però ha creato non poche polemiche tra gli utenti social e tifosi giallorossi che hanno criticato l’atteggiamento del laterale ex Lipsia. Il vizio di molti di loro di giocare continuamente ai videogiochi non piace a tanti e si ricollega al divieto che Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha imposto nel prossimo ritiro tedesco di Euro 2024.