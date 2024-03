Sognava il Milan, ma si è ‘accontentato’ dell’Inter | Inzaghi, il VIDEO lo incastra: finalmente ammette tutto

Il sogno era il Milan, ma si è dovuto accontentare dell’Inter. Inzaghi, spunta in rete un video clamoroso. I tifosi ancora non ci credono.

Archiviata la 24esima vittoria su 28 partite di campionato fin qui disputate, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a volare in Spagna per affrontare l’Atletico Madrid di Diego Simeone in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Una sfida, quella in programma mercoledì alle 21.00 al Wanda Metropolitano, alla quale i nerazzurri arrivano dopo il successo di misura di sabato pomeriggio, firmato dalla seconda rete stagionale di Bisseck, sul campo del Bologna di Thiago Motta.

Un successo, quello ottenuto in terra felsinea, che non solo ha permesso ai meneghini di conquistare il 22esimo risultato utile consecutivo in gare di campionato (19 vittorie e tre pareggi), ma anche di confermarsi ancor di più in prima posizione con 16 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan.

Una formazione, quella rossonera, contro la quale la Beneamata ha ottenuto ben sei successi nelle ultime sette gare giocate tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Un rendimento positivo a dir poco impressionante, quello fatto registrare dal Biscione nelle recenti stracittadine contro il Diavolo, che Lautaro e compagni sono pronti a incrementare il prossimo 21 aprile in occasione della sfida valevole per la 33esima giornata.

Inter, presto in bacheca il 20esimo scudetto: Milan fermo a 19

Primo in classifica, come detto, con 16 punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara al rush finale che da qui a poche settimane la porterà a festeggiare il 20esimo scudetto della sua lunga e gloriosa storia.

Uno scudetto che, mancante in casa nerazzurra dalla stagione 2020-2021, conclusa al primo posto sotto la guida di Antonio Conte, non solo permetterà al Biscione di cucirsi sul petto la tanto desiderata seconda stella, ma anche, e forse soprattutto, di portarsi al secondo posto, a più uno sul Diavolo fermo a 19 titoli, nell’albo d’oro del massimo campionato italiano.

Bastoni, dal sogno Milan a intoccabile della difesa dell’Inter

Tornato definitivamente all’Inter nell’estate 2019, dopo i precedenti prestiti ad Atalanta e Parma, Alessandro Bastoni è ormai un intoccabile della rosa nerazzurra. Un difensore esperto e affidabile, da tempo stabilmente anche nel giro dell’Italia, il cui sogno, come testimoniato dal video qui allegato comparso recentemente su X, era quello di giocare nel Milan.

Una società, quella rossonera, che, se avesse saputo in anticipo quanto forte sarebbe diventato l’attuale numero 95 della Beneamata, avrebbe sicuramente provato a investire qualche milione di euro per acquisirne il cartellino. Un cartellino che, valutato al momento intorno ai 60 milioni di euro, è decisamente fuori portata per le casse del Diavolo.