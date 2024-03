Marotta, l’ultimo sforzo: uno svincolato per sostituire Arnautovic | Lo prende con contratto transitorio

L’infortunio subito da Arnautovic costringe l’Inter a intervenire sul mercato, arriva uno svincolato per avere più soluzioni in attacco

Anche con le seconde linee l’Inter non ha intenzione di fermarsi. Sul difficile campo del Bologna, imbattuto da quasi un girone intero e reduce da sei vittorie consecutive, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a conquistare il tredicesimo successo su altrettante partite disputate in questo inizio di 2024 portandosi a quota 75 punti in campionato e con un vantaggio di ben 16 lunghezze dal Milan secondo in classifica.

Al Dall’Ara sono stati tenuti a riposo Federico Dimarco, Benjamin Pavard e Lautaro Martinez e a decidere il match contro gli uomini di Thiago Motta è stato una riserva e l’unico rinforzo del mercato di gennaio, il promettente Bisseck.

Nell’anticipo di sabato hanno lasciato il campo per infortunio, però Carlos Augusto e Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco ha accusato un fastidio a una coscia e rischia di restare fuori qualche settimana, e per i nerazzurri questo rappresenta un problema enorme.

Infatti, l’Inter si trova nel momento clou della stagione con la coperta corta davanti, complicando i piani di Inzaghi che puntava a un corposo turnover in Serie A per tentare di bissare il percorso europeo che ha portato a raggiungere la finale di Champions lo scorso giugno.

L’Inter valuta il profilo di uno svincolato per rinforzare l’attacco

Beppe Marotta potrebbe decidere di intervenire sul mercato per ingaggiare sino al termine della stagione uno svincolato, per consentire di avere una soluzione in più, in caso di necessità, nel reparto offensivo.

Il profilo individuato sarebbe quello di Andy Delort, classe 1991, con un passato in Francia con le maglie del Nizza e del Montpellier, di nazionalità algerina. Una punta esperta e che può essere utile nelle partite più abbordabili di Serie A, per far rifiatare la coppia di centravanti titolari.

Tutto pronto per la sfida di Madrid contro l’Atletico di Simeone

Intanto al Wanda Metropolitan è tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedrà l’Inter di fronte all’ostico Atletico Madrid di Diego Simeone. Si parte dal vantaggio di una rete, siglata proprio dall’infortunato Arnautovic.

In attacco tornerà dal primo minuto Marcus Thuram, uscito l’ultimo quarto d’ora a Bologna per un affaticamento muscolare che non desta preoccupazione, stando a quanto riportato dallo staff medico nerazzurro.