È una vecchia ‘figurina’, non te lo compriamo | Pioli shockato: la dirigenza ha respinto la sua richiesta

Il tecnico rossonero ha ricevuto il netto parere negativo da parte della sua società circa l’acquisto di un calciatore.

Una vittoria quella contro l’Empoli arrivata con il minimo sforzo e con un solo gol realizzato in casa. Una vittoria non esaltante sicuramente, ma che si è rivelata importante perché ha permesso al Milan di superare la Juventus al secondo posto in classifica. Dopo la poco positiva prova di Coppa i rossoneri fanno il loro anche in campionato.

Nella mente dei tifosi milanisti però, resta la fatica immane fatta contro lo Slavia Praga a San Siro nella serata di giovedì scorso, i due gol subiti contro una squadra che ha giocato per un’ora in inferiorità numerica e un Milan che quest’anno fatica a trovare equilibrio, serenità e stabilità.

La stagione, nonostante l’attuale secondo posto in classifica, non può essere considerata positiva, soprattutto a causa delle due eliminazioni precoci da Champions League e Coppa Italia. A questo, inoltre, si aggiunge il fatto che i rossoneri non sono mai stati in lotta per lo Scudetto e vedranno alzare il titolo ai cugini nerazzurri che si aggiudicheranno la seconda stella prima di loro.

Ciò crea un enorme malcontento in casa Milan e soprattutto la sfiducia nei confronti dell’allenatore che da tempo è stato scaricato dai tifosi milanisti. Questo nonostante lo Scudetto di due anni fa, la semifinale di Champions della passata stagione e in generale una squadra che con lui ha cambiato definitivamente e decisamente marcia e faccia rispetto al decennio precedente.

Pioli sulla graticola, questi i motivi

Ora, però, il ciclo sembra essere finito anche se c’è un’Europa League tutta da giocare e da provare a vincere. Il futuro di Pioli ed il giudizio generale sulla stagione del Milan passeranno sicuramente dal cammino europeo della squadra, ma il tecnico parmense sembra essere ormai con un piede e mezzo lontano da Milanello.

Cardinale e la società in generale non gli perdonano ancora i cinque derby consecutivi persi, i tanti infortuni, i tanti gol presi in questa stagione, ma soprattutto l’essere uscito così presto da tutte le competizioni con cui aveva cominciato la stagione. Anche il mercato estivo è stato fatto per la maggior parte da Pioli che anche per questo motivo viene criticato.

Mercato Milan, niente Hermoso in estate

Un’altra richiesta fatta dall’allenatore rossonero in estate e mai presa in considerazione dalla società, intanto, non verrà mai accontentata perché il Milan sembra essersi definitivamente allontanato dalla pista che porterebbe al difensore Mario Hermoso dell’Atletico Madrid.

Il classe 1995 ha un contratto in scadenza durante la prossima estate e per questo motivo rappresenta un obiettivo molto ambito da tante squadre italiane e non. Su di lui si parlava dell’interesse del Milan, appunto, ma anche di quello di Inter e Juventus. I rossoneri, però, come detto, hanno definitivamente abbandonato la pista Hermoso anche per la questione relativa all’età – 29 anni da compiere per il difensore – con il diktat societario di continuare ad investire e puntare su profili più giovani.