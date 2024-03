Tornare all’Inter per fare la panchina ad Asllani? Non ci penso proprio | Inzaghi snobbato dal ragazzino

Il ragazzino rifiuta il ritorno all’Inter e firma per i rivali storici. Inzaghi lo avrebbe collocato alle spalle di Asllani nelle gerarchie.

In attesa di andare a far visita, mercoledì 13, all’Atletico Madrid di Diego Simeone in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare al meglio il match esterno di domani (sabato 9 marzo) contro il Bologna di Thiago Motta.

Una sfida, quella in programma al Renato Dall’Ara e valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la cui posta in palio vale ovviamente tantissimo per entrambe le formazioni le quali, con tre punti in più in classifica, avvicinerebbero ancora di più quelli che sono i rispettivi obiettivi stagionali.

Il quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, per i felsinei, lo scudetto, ormai virtualmente già in bacheca, per i nerazzurri. Una formazione, quella guidata da Simone Inzaghi la quale, tra le altre cose, proverà a battere per la prima volta in stagione il gruppo rossoblù il quale, nei precedenti due match disputati contro i meneghini, ha ottenuto una vittoria in Coppa Italia lo scorso 20 dicembre e un pareggio in campionato lo scorso 7 ottobre.

Due risultati, per certi versi clamorosi, che fanno ben sperare soprattutto i tifosi del Bologna i quali, vicinissimi come mai prima d’ora al sogno di una qualificazione in Champions League ottenuta fin qui una sola volta nella storia rossoblù, proveranno a dare una grossa mano a Zirkzee e compagni i quali, dal canto loro, saranno chiamati a una super prova per restare imbattuti contro il Biscione.

Inter, piace un pupillo di Thiago Motta: Ausilio lo segue da settimane

Pronte a incontrarsi nelle prossime ore sul terreno di gioco, Bologna e Inter potrebbero presto incontrarsi anche in sede di calciomercato per discutere il futuro di un gioiello della rosa di Thiago Motta che, date le ottime prove fin qui fornite in campionato, potrebbe finire nel mirino dei nerazzurri nei prossimi mesi.

Un gioiello, esploso soprattutto nelle ultime settimane, che il Bologna ha prelevato a titolo definitivo proprio dalla Beneamata lo scorso 20 agosto per appena cinque milioni di euro. Una trattativa, quella che ha portato in rossoblù il giocatore in questione, nella quale, è giusto ricordare, la società di Viale della Liberazione ha inserito il diritto di recompra da esercitare entro il 30 giugno 2025 per una cifra ruotante intorno ai 12 milioni di euro.

Bologna, il giovane Fabbian nel mirino di Inter e Juventus

Legatosi al Bologna lo scorso 20 agosto per cinque milioni di euro, versati dalla società rossoblù nelle casse dell’Inter, Giovanni Fabbian è sicuramente uno degli uomini del momento del gruppo di Thiago Motta. Autore fin qui di quattro gol e due assist messi a referto in 20 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, il classe 2003 ha iniziato a far gola alle big di Serie A.

Stando a quanto venuto a galla in rete in questi giorni, Juventus e Inter avrebbero infatti cominciato a prendere informazioni su di lui per la prossima stagione. Visto il costo ancora esiguo del cartellino (circa dieci milioni di euro), la trattativa potrebbe essere intavolata senza alcun problema tanto dai bianconeri quanto dai nerazzurri i quali, come detto, potrebbero procedere al riacquisto del 21enne nato a Camposampiero esercitando il diritto di recompra inserito ad agosto nell’affare che lo ha portato da Milano a Bologna.