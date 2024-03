Clamoroso Mourinho: torna a Roma sulla panchina della Lazio | Insurrezione dei tifosi per il comunicato

Ha dell’incredibile quanto è successo a Roma sponda Lazio, Maurizio Sarri si è dimesso e il comunicato recita l’impossibile.

Dopo la sconfitta nel posticipo della giornata numero 29 di campionato, Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio. Questa mattina era stato comunicato il ritiro punitivo a Formello per la squadra in vista del prossimo impegno in Serie A, il derby a Frosinone contro i ciociari piombati al terz’ultimo posto in classifica, un match delicato da non fallire per mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo.

L’eliminazione dalla Champions League con un pesante k.o. in Baviera sul campo del Bayern Monaco ha vanificato il successo prestigioso dell’andata allo Stadio Olimpico e la prestazione ha messo in evidenza il divario tecnico rispetto ai tedeschi.

Ci si aspettava una risposta in campionato contro un’Udinese in piena zona retrocessione e invece i friulani hanno vinto con merito conquistando tre punti fondamentali, approfittando delle assenze obbligate dopo le squalifiche ricevute dai biancocelesti nella precedente gara che li aveva visti di fronte al Milan.

Una squadra che è lontana parente di quella che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto in classifica e che sembra essere senza motivazioni a questo punto dell’annata, con la sola Coppa Italia da disputare per portare a casa un trofeo.

Mourinho sostituisce Sarri: i tifosi cascano al comunicato fake

In un clima rovente e concitato, dato che nessuna si aspettava una simile decisione da parte del tecnico toscano, un utente su X si è finto il profilo social della Lazio e ha simulato l’annuncio di José Mourinho sulla panchina delle aquile, scatenando commenti feroci da parte dei tifosi di entrambe le compagini della Capitale.

Il primo weekend di aprile è atteso il derby di ritorno e dopo il pareggio a reti bianche di novembre è atteso sia fuori che dentro il campo dello spettacolo, sperando che il tutto si svolga con civiltà e rispetto, cosa che non è avvenuta in rete all’annuncio di questa fake news.

La S.S.Lazio è lieta di annunciare che Josè Mourinho è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Bentornato a casa, Jose! #CMonEagles🦅 pic.twitter.com/WcWJCgqZae — G (@gioov27) March 12, 2024

Si attende l’annuncio del nuovo allenatore in casa Lazio

Claudio Lotito spera che il sostituto di Sarri possa migliorare il rendimento della sua Lazio così come è successo alla Roma da quando è diventato nuovo allenatore Daniele De Rossi.

Nelle prossime ore sarà scelto il nome che traghetterà per i prossimi due mesi i biancocelesti al termine di questa stagione e chissà se si meriterà una riconferma.