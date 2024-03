Incredibile a Milano, Zanetti chiama Maldini | Pronto il tradimento del secolo: la prima volta nella storia dell’Inter

A fine stagione potrebbe esserci un passaggio clamoroso in nerazzurro che cambierebbe l’intera storia delle due squadre milanesi.

Da sempre nel calcio si discute di quanto sia difficile e complicato raccogliere l’eredità di genitori importanti che magari hanno scritto pagine importanti nella storia di un club o comunque sono stati parte integrante della narrativa che c’è e c’è stata attorno a questo sport. Essere figli d’arte, insomma, non sempre è un vantaggio.

Ci sono cognomi importanti, altri lo sono un po’ meno, ma senza ombra di dubbio quello che ha significato la Dinastia Maldini per il Milan difficilmente ha avuto eguali nella storia del calcio e di un club in generale. Prima Cesare, poi Paolo. Due grandi Capitani che hanno alzato Champions League e accompagnato per diversi decenni uno dei club più vincenti del Mondo.

Negli ultimi anni è entrato a far parte del Mondo Milan anche il terzo della Dinastia Maldini. Daniel, classe 1999, ha esordito tre stagioni fa e due anni e mezzo fa trovò il suo primo gol in Serie A e con la maglia rossonera in casa dello Spezia. Una rete storica che significava una storia che si poteva riscrivere e continuava sotto il segno di un cognome pesantissimo.

Dopo aver disputato pochissime partite, ma essersi laureato anche lui comunque Campione d’Italia con il Milan nella stagione 2021/2022, Daniel Maldini viene girato in prestito proprio allo Spezia. Con i liguri il ragazzo segna due gol, di cui uno proprio a San Siro contro il Milan, ma non riesce ad incidere più di tanto anche a causa di diversi problemi fisici.

Dall’Empoli al Monza, Daniel Maldini sembra rinato

In estate torna al Milan, ma viene subito girato in prestito all’Empoli. Nel club toscano gioca soltanto sette partite, e per lo più entrando a gara in corso e soltanto per alcuni spezzoni. Anche qui, però, la sua esperienza viene condizionata dagli infortuni e da un fisico che continua a non sembrare prontissimo per disputare la Serie A.

A gennaio arriva l’occasione di riavvicinarsi a casa e viene girato – sempre dal Milan proprietario del suo cartellino – in prestito al Monza. Qui respira fin da subito un’aria diversa, forse anche per la presenza di Adriano Galliani, un po’ uno di famiglia e che ha fatto la storia del club rossonero insieme a papà Paolo. Daniel comincia in sordina, ma poi realizza due reti decisive, entrando dalla panchina, nelle ultime tre partite.

Dal Milan all’Inter? Ipotesi clamorosa per Daniel Maldini

Dopo le reti da sei punti contro Salernitana e quella di sabato sera contro il Genoa, Mister Palladino potrebbe prenderlo maggiormente in considerazione e Daniel potrebbe finalmente mostrare tutte le sue indubbie qualità tecniche. Qualità che non sono passare inosservate e che starebbero suscitando l’interesse di un club insospettabile.

L’Inter, infatti, sarebbe interessata al suo acquisto per dare maggiore qualità al suo reparto offensivo. Un Maldini al club rivale di sempre del Milan sarebbe qualcosa di clamoroso e riscriverebbe una storia bellissima e lunghissima che ha attraversato più di mezzo secolo del club rossonero.