Clamoroso D’Aversa: torna in panchina dopo 24h dall’esonero | C’è il comunicato UFFICIALE del club

Roberto D’Aversa torna in panchina poche ore dopo il suo esonero a Lecce, arriva l’ufficialità del club, riparte dopo una domenica da incubo

Roberto D’Aversa ricorderà a lungo la domenica 10 marzo 2024. Un giorno nero per il tecnico del Lecce. La sua squadra ospitava all’ora di pranzo il Verona dell’ex Marco Baroni per uno scontro diretto in chiave salvezza per cuori forti.

Al Via del Mare gli scaligeri hanno avuto la meglio grazie a una rete segnata in apertura e con il secondo successo consecutivo hanno scavalcato in classifica proprio i salentini, adesso appena un punto sopra il terz’ultimo posto occupato dal Frosinone.

Gli animi si sono riscaldati al triplice fischio finale con l’attaccante degli ospiti Henry che ha avuto un lungo e acceso colloquio con alcuni avversari e in quel momento l’allenatore dei pugliesi si è avvicinato e ha dato una testata alla punta.

Una scena mai vista su un campo di calcio di Serie A, che ha fatto il giro di tutti i notiziari e quotidiani del mondo, con la società che ha preso dei seri provvedimenti decidendo di esonerarlo, complici anche gli ultimi risultati negativi.

D’Aversa può tornare subito ad allenare, una panchina vacante è in Spagna

Lecce che aveva iniziato il campionato benissimo, posizionandosi nei primi posti della classifica, per poi avere un calo di rendimento notevole, anche se le prestazioni non sono mai mancate. Una rosa molto giovane, con tanti debuttanti in Italia, scovati da Pantaleo Corvino in Sud America e nell’Est Europa, e ancora in corsa per mantenere la categoria.

D’Aversa potrebbe tornare subito in panchina, a poche ore dal suo licenziamento, ma stavolta nella Serie B spagnola, al Real Saragozza che ha appena esonerato il mister Julio Velazquez, con un passato all’Udinese, reo di aver ottenuto solo tre vittorie nelle 14 gare disputate, decisione arrivata con un comunicato ufficiale da parte dei vertici del club.

Il Saragozza sogna il ritorno in Liga, D’Aversa può essere l’uomo giusto

Saragozza che è uno dei club storici della Spagna e che manca da qualche anno in Liga. Ha militato in quella squadra Diego Milito prima di approdare in Italia, prima al Genoa e poi all’Inter con cui ha vinto il Triplete nel 2010.

D’Aversa ha le carte in regola per prendere il timone di questa rosa per tentare di risalire in campionato ma il comportamento scorretto di domenica potrebbe pesare.