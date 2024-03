UFFICIALE: Ronaldo ha rescisso il suo contratto | Può firmare in Serie A da subito: De Rossi lo prende volentieri

Ronaldo è ufficialmente svincolato, potrebbe trasferirsi in Serie A e la Roma è pronta a fare un’offerta, De Rossi ha dato il suo consenso all’operazione

Sono due stagioni che Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Europa per trasferirsi in Arabia Saudita, inaugurando una pratica che è diventata molto comune nello scorso mercato estivo in cui molti top player hanno deciso di proseguire la loro carriera nel paese asiatico.

Uno stipendio faraonico ha fatto la differenza per la decisione di questo cambio di vita per uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, in grado di conquistare ogni titolo possibile con le squadre di club per cui ha giocato.

Tra queste anche la Juventus che lo ha avuto in rosa in un periodo in cui i bianconeri continuavano a dominare in Italia, ma senza riuscire a dimostrarsi come un valore aggiunto in Champions League, trofeo che la Vecchia Signora non alza dal lontano 1997.

Per il fuoriclasse portoghese il ritorno al Manchester United senza replicare i numeri della sua prima parentesi all’Old Trafford, con la scelta di abbandonare la Premier League e sposare la causa saudita.

Ronaldo alla Roma? La società valuta l’operazione

Dall’altra parte del mondo, un omonimo, Ronaldo Da Silva Souza, classe ’96, ha rescisso il contratto che lo legava allo Shimizu S-Pulse e su di lui potrebbe fare un pensiero la Roma per rinforzare la propria mediana ed avere un uomo in più per la corsa al quarto posto e in Europa League.

Il valore di mercato del centrocampista brasiliano è inferiore a un milione, un costo decisamente alla portata delle casse giallorosse e l’ipotesi di un approdo nella Capitale potrebbe riguardare solo tre mesi, con l’ipotesi di un allungamento del contratto.

Una Roma in splendida forma tra campionato ed Europa League

Roma che è reduce da un prezioso pareggio conquistato in extremis all’Artemio Franchi contro una Fiorentina che ha dominato in lungo e in largo e ha sprecato un rigore a dieci minuti dalla fine. Giallorossi mai domi e che sono riusciti a strappare un punto che potrebbe risultare decisivo per la corsa Champions.

Una squadra rigenerata da quando Daniele De Rossi è subentrato all’esonerato José Mourinho e che ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale in Europa League dopo aver battuto con ben quattro reti il Brighton di Roberto De Zerbi.