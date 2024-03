Lo prendo io, tanto non te lo puoi permettere | Simeone stuzzica Inzaghi: mandato a casa anche sul mercato

L’offerta dell’Atletico Madrid è impareggiabile: Inter, senza soldi non si cantano messe. Inzaghi annientato sul mercato da Simeone.

Stabilmente prima in classifica con 69 punti, a più 12 sul secondo posto della Juventus di Massimiliano Allegri, l‘Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare stasera (lunedì 4 marzo) il Genoa di Alberto Gilardino in occasione del posticipo della 27esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella contro il Grifone, che, in caso di successo, porterebbe i nerazzzurri addirittura a più 15 sulla seconda posizione della Vecchia Signora che, sconfitta a Napoli nelle scorse ore, è ormai definitivamente fuori dalla corsa scudetto.

Uno scudetto che, sfiorato recentemente solo nella stagione 2021-2022, conclusa al secondo posto alle spalle del Milan, si prepara a finire nuovamente nelle bacheche nerazzurre a distanza di tre anni dal successo ottenuto sotto la guida di Antonio Conte al termine della’annata 2020-2021.

Un’annata, quella, chiusa in prima posizione con 12 punti di vantaggio sulla seconda piazza dei cugini rossoneri, della quale si sono ripresentate molte dinamiche (ad esempio il largo vantaggio sulla seconda in classifica) le quali, salvo suicidi sportivi, dovrebbero portare a breve a festeggiare la cucitura sul petto di quella tanto desiderata seconda stella.

Atletico Madrid-Inter, sul mercato vincono i colchoneros

Sfidatesi sul campo lo scorso 20 febbraio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, e pronte a sfidarsi nuovamente nella gara di ritorno il prossimo 13 marzo, Atletico Madrid e Inter si scontrano anche in sede di calciomercato per un duttile difensore attualmente militante in Ligue 1.

Un difensore, schierabile sia come terzino sinistro che come centrale, il quale, stando a quanto venuto a galla in queste ore, sarebbe molto vicino al club spagnolo il quale, potendo contare su una disponibilità economica attualmente superiore a quella della società meneghina, potrebbe presto affondare il colpo e chiudere velocemente l’affare.

Inter, niente da fare per Facundo Medina: il difensore argentino va all’Atletico Madrid

Sul campo, lo scorso 20 febbraio, ha vinto l’Inter, ma in sede di calciomercato, almeno per ora, a trionfare è l’Atletico Madrid. Stando infatti a quanto riportato da As, i colchoneros sarebbero ormai a un passo dall’ingaggiare il duttile difensore argentino del Lens, Facundo Medina.

Un difensore, il classe ’99 sudamericano, che, seguito a lungo anche dal club nerazzrurro, potrebbe accettare già nei prossimi giorni la corte di Simeone che, desideroso di rinnovare, nonché ringiovanire il reparto arretrato del suo Atleti, si prepara a chiudere la trattativa col club francese nelle cui casse dovrebbero finire circa 25 milioni di euro.