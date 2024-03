Clamoroso Balotelli: sarà lui l’erede di Osimhen | Coronato il sogno di una vita: da chiarire una sola condizione

L’ex attaccante di Milan e Inter potrebbe coronare il sogno di una vita e vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.

Un inizio di carriera da ragazzino prodigio con gli esordi da giovanissimo che avevano fatto ammirare a tutti le sue enormi qualità tecniche e balistiche. Poi, purtroppo, un prosieguo molto meno scintillante condizionato soprattutto dai suoi comportamenti troppo al di sopra dalle righe e non sempre da professionista al 100%.

Già da ragazzino Mario Balotelli faceva molto discutere per i suoi atteggiamenti in campo ed i rapporti non sempre idilliaci con allenatori e compagni di squadra. I suoi esordi all’Inter con Roberto Mancini nella stagione 2007/2008 però furono da fuoriclasse assoluto e nel 2009/2010 fece parte di quella splendida rosa che riuscì a realizzare il Triplete con José Mourinho in panchina.

Proprio in quella stagione, però, Super Mario mostrò tutti i suoi limiti caratteriali ed arrivò allo scontro fisico e verbale con compagni di squadra, allenatore e tifosi interisti. A fine anno fu ceduto al Manchester City dove riuscì, nel 2011/2012, a vincere il primo Scudetto della storia dei citizens, risultando anche decisivo nei minuti di recupero di quella storica partita contro il QPR.

Proprio in quell’estate fu poi decisivo con la Nazionale azzurra, portandola letteralmente in finale grazie ad una strepitosa doppietta contro la Germania. Qualche altro lampo di pura classe e potenza al Milan. Arrivato nel gennaio 2013, infatti, Mario fu protagonista della rimonta rossonera in campionato e del terzo posto finale che valse la Champions League.

Dal flop Liverpool all’Adana, la parabola discendente di Balo

Da lì in poi, però, soprattutto per colpa sua, la carriera di Balotelli intraprese una parabola inesorabilmente discendente. Il fallimento al Liverpool, le questioni extracampo, le prime pagine delle cronache rosa e non di quelle calcistiche, qualche buona stagione in Francia, tra Marsiglia e Nizza e la definitiva uscita dai radar della Nazionale azzurra.

Dopo qualche esperienza in campionati o squadre minori, come il Monza (in Serie B) ed il Brescia in Italia, Mario ora gioca in Turchia nell’Adana Demirspor in una stagione condizionata anche da un incidente in auto a Brescia che ha fatto molto discutere. A gennaio era stato vicinissimo a tornare in Italia e vestire la maglia della Salernitana, ma poi non se n’è fatto più nulla.

Balotelli e non solo. L’idea del Napoli per il dopo Osimhen

Nel suo cuore e nella sua mente, però, c’è un sogno che per adesso è rimasto inespresso: vestire la maglia del Napoli e stare anche più vicino alla figlia Pia. Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto interesse per il suo acquisto, ma la partenza (quasi) sicura di Victor Osimhen in estate potrebbe cambiare gli scenari. Mario Balotelli potrebbe infatti essere uno dei sostituti del nigeriano.

Non il solo però. Il Napoli, infatti, dovrà necessariamente affidarsi anche ad un attaccante giovane, d’esperienza, un bomber di razza. I nomi sono quelli di David del Lille e Joshua Zirkzee, ma al loro fianco potrebbe esserci Mario Balotelli pronto ad aiutare la squadra, anche dalla panchina, con la sua esperienza e la sua classe.