Allegri, nuova ossessione in attacco: chiesto Aubameyang a Giuntoli | Ok dalla società, arriva ad una sola condizione

I bianconeri continuano a non avere certezze nel reparto offensivo e intanto optano per l’usato sicuro.

Dopo alcuni mesi passati in scia dell’Inter e con il sogno di poter lottare per vincere lo Scudetto, l’ultimo mese e mezzo ha riportato tutti con i piedi per terra, facendo tornare l’intero gruppo squadra, addetti ai lavori ed opinionisti, a parlare di un unico solo obiettivo: quello del ritorno in Champions League.

La Juventus per molti dovrebbe lottare ogni anno per vincere lo Scudetto, ma forse in questa stagione non si era ancora attrezzati per farlo anche a causa di una superiorità evidente e palese dell’Inter nel confronti di tutti gli altri. Tornano in mente, quindi, le parole di Massimiliano Allegri che ha sempre voluto puntualizzare come la qualificazione in Champions fosse l’unico reale obiettivo.

Nell’ultimo mese e mezzo è stata la difesa, o meglio la fase difensiva, della Juventus a tradire e a far perdere tutti quei punti che hanno fatto sì di ritrovarsi ora a -15 dall’Inter capolista, dopo essere stati anche a +1 a fine gennaio. Troppi davvero sono i nove gol subiti nelle ultime sei partite che hanno portato i bianconeri a conquistare soltanto cinque punti.

Se si vanno a leggere i dati complessivi della stagione, però, a fronte di quella che resta comunque la seconda difesa del campionato, c’è un attacco che continua a segnare troppo poco ed è soltanto il quinto della Serie A con ben 27 reti realizzate in meno dell’Inter. Un dato inequivocabile che spiega meglio di altri la differenza tra le due squadre.

Juve, in attacco segna solo Vlahovic

La prima linea della Juventus, però, ha almeno ritrovato un Dusan Vlahovic in gran spolvero. L’attaccante serbo ha realizzato 15 reti in campionato, secondo soltanto a Lautaro Martinez, e nove di questi sono stati segnati nel 2024. Il nuovo anno quindi sta restituendo il Vlahovic della Fiorentina ai bianconeri e un bomber che, a parte qualche battuta d’arresto, risponde sempre presente.

Discorso diverso, invece, per gli altri attaccanti della squadra. Chiesa, dopo un buon inizio di stagione in cui aveva segnato cinque reti nelle prime giornate di campionato, ha siglato soltanto due reti nel nuovo anno, mentre Yildiz sembra ancora troppo acerbo per fare il titolare in una squadra come la Juve. Hanno deluso parecchio, invece, almeno fino a questo momento, le punte di riserva: Moise Kean e Arkadiusz Milik.

Attacco Juve, Aubameyang in solo se parte Milik

Il polacco, dopo una buona prima stagione alla Juventus, non sta ripagando la fiducia della società che in estate lo aveva riscattato dal Marsiglia. Proprio dai francesi, intanto, Cristiano Giuntoli potrebbe provare a prendere un attaccante di razza, uno che i gol li ha sempre fatti e che, a quasi 35 anni, continua a farli. Parliamo di Pierre-Emerick Aubameyang che in stagione ha realizzato 21 reti con la maglia dell’Olympique.

Passato da giovane in Italia anche dal Milan, il franco-gabonese ha segnato gol a raffica tra Borussia Dortmund e Arsenal negli anni scorsi, mentre da poco è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dell’Europa League. La classe ed il suo fiuto del gol restano intatte e la Juventus vorrebbe portarlo a Torino per affiancarlo a Vlahovic. Operazione possibile, però, soltanto se in estate si troverà un acquirente per Arek Milik.