Lo prendiamo noi, tanto Giuntoli e Marotta dormono | Thiago Motta, altro che derby d’Italia: svelato il futuro

Thiago Motta smentisce le voci su un possibile addio dal Bologna suggerendo un nuovo talento alla dirigenza emiliana, arriva dalla Premier League

Quarto posto consolidato per il Bologna dopo il successo nello scontro diretto contro l’Atalanta. Dopo un primo tempo sofferto in cui i bergamaschi si erano portati con merito in vantaggio. La reazione nella ripresa degli uomini di Thiago Motta è stata encomiabile, prima con il pari su calcio di rigore e poi con la bella conclusione dalla distanza di capitan Ferguson, al sesto goal in campionato, che ha regalato l’allungo sui rivali e sul quinto posto, adesso occupato dalla Roma e distante quattro punti.

Sesta vittoria consecutiva e adesso sognare in grande è possibile. Una città in festa che sostiene in massa la squadra con un Dall’Ara sempre sold out e con un entusiasmo crescente in ogni angolo del capoluogo emiliano per una stagione storica per il club.

Una rosa giovane e ambiziosa, messa in campo secondo i dettami del mister che si conferma tra i migliori della nuova generazione dopo la storica salvezza conquistata a La Spezia e un finale in crescendo nella sua prima annata sotto le due torri.

Tecnico che è finito nel mirino dei top club italiani ed internazionali con un valzer di panchine che avverrà da maggio in poi, dati gli addii, tra gli altri di Ancelotti dal Real Madrid, di Xavi dal Barcellona, di Tuchel dal Bayern Monaco e di Klopp dal Liverpool.

A Liverpool esordio con rete per l’attaccante cresciuto nel settore giovanile dei Reds

E proprio all’Anfield nello scorso fine settimana è esplosa una giovane stella che potrebbe finire proprio al Bologna in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Tanti i talenti del vivaio dei Reds che Jurgen Klopp ha fatto esordire per lasciare un marchio nel futuro della squadra che ha allenato per diverse stagioni.

In FA Cup a sbloccare la gara contro il Southampton è stato il 2005 Lewis Koumas, al debutto con la maglia del Liverpool. Dopo due panchine in Europa League e nella finale di Carabao Cup è arrivata la sua occasione che ha sfruttato subito al massimo.

La crescita del giovane Koumas e l’ipotesi di un anno in prestito in Italia

Il giovane attaccante gallese ha impressionato nell’accademia dei Reds fin da subito nell’Under 18 e, in questa stagione, è salito negli U21, dove ha già segnato undici reti in dieci partite.

Potrebbe essere mandato un anno in prestito per farsi le ossa e Bologna potrebbe rappresentare la piazza ideale per crescere e poi tornare in Premier League pronto per giocare titolare.