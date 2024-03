Tu rimani a casa | Inzaghi, allarme Atletico dopo Arnautovic: non convocato, la reazione di Lautaro

Si avvicina la grande sfida di ritorno dell’ottavo di Champions League e arrivano notizie importanti dall’infermeria.

Messo in cassaforte ormai il campionato, con la conquista del ventesimo scudetto e della tanto agognata seconda stella che ormai dovrebbe essere soltanto una questione di tempo, l’Inter può concentrarsi sulla Champions League e soprattutto sull’impegno di mercoledì sera a Madrid contro l’Atletico.

L’1-0 dell’andata a San Siro ha mostrato una superiorità netta dei nerazzurri, soprattutto nel secondo tempo, che però non ha portato ad un risultato che potesse quantomeno indirizzare il discorso qualificazione. L’Inter, infatti, è riuscita a vincere soltanto per 1-0, sprecando tantissimi gol ed occasioni nitide.

L’1-0 è certamente un buon risultato ed un punteggio che pone la squadra di Simone Inzaghi in una situazione di vantaggio, ma non è abbastanza per poter dormire sonni tranquilli. A Madrid, infatti, nel catino infuocato del Wanda Metropolitano, sarà totalmente un altro discorso e servirà l’Inter migliore per evitare scherzi e/o rimonte.

Le due squadre, però, arrivano al big match di mercoledì prossimo in condizioni di salute e psicofisiche completamente diverse. L’Inter non poteva arrivarci in maniera migliore. Dodici vittorie su dodici partite in questo 2024 ed una sensazione di forza che è semplicemente imbarazzante. L’Atletico, invece, da febbraio in poi, ha visto aprire una sorta di crisi che ha messo in discussione anche il quarto posto in Liga.

Atletico-Inter, dubbio pesante per gli spagnoli

Una squadra al massimo della sua potenza e della sua espressione di calcio, quindi, ed un’altra in crisi e con alcuni seri dubbi di formazione. All’andata era stato Alvaro Morata a tenere in apprensione tutti i tifosi dell’Atletico, a recuperare in extremis, e ad entrare soltanto nel secondo tempo.

Per la gara di ritorno, invece, tutte le attenzioni sono riposte sull’altra stella della squadra, Antoine Griezmann. Il fuoriclasse francese si era procurato una distorsione alla caviglia destra durante l’incontro di andata contro l’Inter a San Siro e da allora non è più sceso in campo. Simeone ha ammesso che le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma la sua presenza contro i nerazzurri resta in forte dubbio.

Atletico-Inter, out Gimenez. Resta il dubbio Griezmann

Griezmann recupererà sicuramente per la successiva sfida di campionato contro il Barcellona, ma è chiaro che dalla sua presenza o meno dipenderà molto dei destini delle due squadre in questa Champions League. Le già residue possibilità di passare il turno della compagine di Madrid si assottiglierebbero parecchio senza il francese in campo.

Sicuro assente sarà invece il difensore José Gimenez che si era fermato proprio nella gara contro l’Inter dell’andata. La probabile assenza di Griezmann sarebbe un vantaggio innegabile per i nerazzurri e per Capitan Lautaro Martinez che non dovrebbe vedersela con l’altro giocatore più importante del big match del Wanda Metropolitano.