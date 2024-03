Ma che ca**o fai? Datti una svegliata | De Rossi, lite furiosa con uno dei suoi: il VIDEO ha ripreso tutto

Non sempre è oro quel che luccica: caos a Roma, De Rossi litiga furiosamente con uno dei suoi. Il video non lascia spazio a fraintendimenti.

Messo in archivio il sorprendente nonché straordinario successo per 4-0 sul Brighton di Roberto De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma di Daniele De Rossi vola a Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione del posticipo domenicale della 28esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella in programma all’Artemio Franchi domani (domenica 10 marzo) alle 20.45, la cui posta in palio vale tantisismo per entrambe le formazioni le quali, con tre punti in più in classifica, continuerebbero ad alimentare le rispettive corse a quel quarto posto, attualmente occupato dal Bologna, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Un quarto posto, ora come ora sicuramente più alla portata dei giallorossi che, distanti appena quattro lunghezze dai felsinei, sperano in una disfatta casalinga di questi contro l’Inter di Simone Inzaghi per portarsi a meno uno in caso di affermazione in terra toscana.

Un’affermazione, quella in casa della Viola, che, qualora arrivasse, non solo permetterebbe a Dybala e compagni di tenersi in scia della zona Champions, ma anche di mettere in cassaforte quella che sarebbe l’ottava vittoria, tra campionato ed Europa League, su undici partite disputate sotto la gestione di Daniele De Rossi.

Il nuovo volto della Roma guidata da Daniele De Rossi:

Sedutosi ufficialmente sulla panchina della Roma lo scorso 16 gennaio per sostituire l’esonerato José Mourinho, Daniele De Rossi ha completamente cambiato il volto della formazione giallorossa, ridandole una precisa identità di gioco che l’ha portata a conquistare, tra Serie A ed Europa League, ben sette vittorie su dieci partite.

Sette vittorie, con in mezzo i due pareggi col Feyenoord e la sconfitta casalinga contro l’Inter, che rappresentano un bottino niente male per un tecnico che, prima dell’attuale esperienza alla guida della Lupa, era stato esonerato dalla Spal nel febbraio 2023 dopo aver ottenuto appena tre successi su 17 partite totali tra Serie B e Coppa Italia.

Zalewski maltrattato prima di entrare in campo ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DgwZmyVLa5 — 〽️&🅾️ 🅿️ℹ️𝐍E𝐋𝐋ℹ️ (@meopinelli) March 8, 2024

De Rossi, che grinta per spronare Zalewski: il video parla chiaro

La vittoria per 4-0 ottenuta giovedì sera sul Brighton di Roberto De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League rappresenta un vantaggio più che tranquillo per la Roma della famiglia Friedkin in vista del match di ritorno in programma in Inghilterra giovedì prossimo.

Un match, quello che si disputerà al Falmer Stadium, nel quale Daniele De Rossi è pronto a mettere di nuovo in campo tutta la sua grinta che, come confermato dal video qui allegato, comparso su Twitter nelle scorse ore, sembra essere rimasta la stessa dei tempi in cui vestiva degnamente la maglia numero 16 della Magica.