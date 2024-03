Sei stata una sciagura, altro che 9 | Milan, UFFICIALE: il futuro del bomber è in Brasile, ha già firmato il contratto

Al Milan è stato un fiasco e adesso riparte dal Brasile per far ricredere i tifosi rossoneri che lo hanno fischiato a lungo, ecco di chi si tratta

Dopo l’addio dal mondo del calcio di Filippo Inzaghi, gli attaccanti che hanno indossato la maglia numero 9 del Milan sono stati quasi tutti dei flop, non riuscendo minimamente a ripetere i numeri di Super Pippo. Nello scorso decennio i tifosi rossoneri hanno assistito allo strapotere della Juventus, capace di vincere nove scudetti consecutivi, e senza riuscire mai a compiere un percorso importante in Champions League, lontani dai fasti di un tempo.

Solo con Stefano Pioli in panchina il Milan è riuscito a tornare a vincere lo Scudetto e a raggiungere le semifinali in Champions, merito di un gruppo coeso, composto da giovani talenti e con uno Zlatan Ibrahimovic che ha fatto da motivatore e da chioccia prima di concludere la carriera lo scorso giugno.

Giroud è il primo bomber ad aver scacciato la maledizione della maglia numero 9, andando in doppia cifra e dimostrandosi il nuovo leader in mezzo all’area di rigore, segnando anche reti decisive come la doppietta nel derby di Milano che ha spianato la strada verso la conquista del campionato due anni fa.

In questa stagione l’attacco del Milan sta producendo una mole importante di occasioni e di goal, con un’alternanza di interpreti tra il tridente titolare ed alcuni nuovi innesti provenienti dal mercato della scorsa estate, da Jovic ad Okafor.

Luiz Adriano riparte dal Vitoria Bahia, contratto di un anno per l’ex punta del Milan

Tra le punte che non sono riuscite a incidere con la maglia del Milan troviamo anche Luiz Adriano che è stato ingaggiato dal Vitoria Bahia, con un contratto firmato fino al 31 dicembre di quest’anno.

Il centravanti, dopo aver risolto il contratto con l’Internacional de Porto Alegre, ritroverà nella sua nuova avventura il colombiano Cristian Zapata, difensore e suo ex compagno ai tempi del Milan.

Il Milan si concentra sull’Europa League, l’obiettivo è alzare il trofeo

Milan che ha vinto l’andata degli ottavi di finale di Europa League a San Siro contro lo Slavia Praga, senza però a chiudere la pratica, pur partendo nel ritorno che si giocherà tra una settimana, con un vantaggio prezioso di due reti, da difendere.

Da parte della società e del mister c’è la volontà di provare ad alzare questo trofeo internazionale, dato il piazzamento Champions che pare blindato in campionato.