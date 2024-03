Marotta punta alla luna: c’è Immobile come vice Lautaro | Disponibilità al trasferimento, arriva ad una sola condizione

Per il ruolo di vice Lautaro, l’Inter sta pensando a Ciro Immobile e il bomber della Lazio sarebbe favorevole, ma a una sola condizione

Ciro Immobile ha raggiunto le 200 reti segnate in Serie A con quella siglata al Cagliari un mese fa. Per il bomber della Lazio una stagione sotto tono rispetto a quello a cui ci aveva abituato, lottando spesso per il titolo di capocannoniere del nostro campionato, ma che confermano che il momento di abdicare non è ancora arrivato.

Anche in Champions League è riuscito a dare il suo contributo alla buona partecipazione dei blucerchiati, eliminati agli ottavi di finale dal Bayern Monaco dopo la sconfitta del ritorno all’Allianz Arena ma con il successo prestigioso dell’andata, proprio grazie a un rigore segnato dal capitano azzurro.

Centravanti che spera in una chiamata di Luciano Spalletti per gli Europei che disputeranno a giugno in Germania e che potrebbero rappresentare l’ultima occasione per dimostrare di essere finalmente decisivo con la maglia della Nazionale italiana dove non ha mai inciso come ha fatto con i club per cui ha giocato.

Ancora da capire se Ciro continuerà la sua avventura nella Capitale o se lascerà la Lazio al termine della stagione in corso. Dopo ben otto anni il suo ciclo potrebbe essere giunto al termine, anche perché la punta capisce di non essere più amato come un tempo.

Ciro Immobile potrebbe restare in Serie A ma non alla Lazio

Immobile che potrebbe trasferirsi all’Inter per svolgere il ruolo di vice Lautaro, ipotesi che sarebbe gradita al giocatore ma alla condizione di prendere il posto di Marko Arnautovic nel caso di una cessione definitiva di quest’ultimo.

L’austriaco ha deciso la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, disputata a San Siro, ma non è ancora riuscito a replicare le prestazioni importanti che aveva fornito a Bologna nelle passate stagioni, tanto da pensare che potrebbe lasciare i nerazzurri tra due mesi.

Un contratto ancora in bilico e le sirene arabe, le incognite del futuro di Immobile

Ciro Immobile potrebbe ricevere anche un’offerta economicamente allettante dalla Serie A dell’Arabia Saudita e decidere di chiudere la carriera lontano dall’Italia e dall’Europa.

Il contratto che lo lega alla Lazio scade a giugno 2026 ed è di 4 milioni di euro a stagione. A maggio il club e il giocatore si siederanno a un tavolo per prendere una decisione finale.