Luis Alberto? Il suo tempo alla Lazio è finito | Lotito, trovato il nuovo Mago: lo ha pescato in Francia

Il club biancoceleste non ha trovato nel suo fantasista un’ancora di salvataggio e sta soffrendo tremendamente.

Una squadra profondamente in crisi che, dopo lo splendido secondo posto del campionato scorso, non sta riuscendo a replicare la stagione precedente ed è a serio rischio anche la qualificazione alle prossime coppe europee. Anche il sogno Champions League si è spento sotto i colpi della rimonta del Bayern Monaco.

La Lazio di Maurizio Sarri sta vivendo una stagione difficile, piena di contraddizioni e senza un minimo di continuità nelle prestazioni e nei risultati. A partite buone, a volte anche ottime, se ne alternano altre disastrose e la squadra si ritrova praticamente a metà classifica, con un nono posto abbastanza desolante.

Resta la possibilità di rimonta e di qualificazione europea, ma non si deve più sbagliare. Soprattutto, però, resta la Coppa Italia, con una semifinale da giocare ad aprile contro la Juventus e che potrebbe cambiare totalmente il volto di una stagione vissuta sempre sull’orlo di una grossa crisi di nervi.

La mancanza di Milinkovic-Savic, ceduto in estate in Arabia Saudita, si sta facendo sentire come previsto, ma a farsi sentire è soprattutto l’assenza di sostituti all’altezza. Così come si sente la mancanza di leader, con chi avrebbe dovuto prendere il suo posto, dal punto di vista del carisma e dell’importanza all’interno dello spogliatoio, che sta fallendo clamorosamente.

Luis Alberto-Lazio, storia finita?

Primo tra tutti Luis Alberto. Lo spagnolo, dopo un discreto inizio di stagione, si è un po’ perso e raramente ha preso in mano la squadra e l’ha guidata con la sua tecnica e la sua intelligenza tattica. Soltanto quattro gol e quattro assist fin qui in campionato ed una rete che, prima di quella inutile a Firenze di una decina di giorni fa, mancava addirittura dal 21 ottobre.

La storia tra Luis Alberto e la Lazio è sembrata tante volte nel corso degli anni al capolinea, ma questa volta sembra essere davvero arrivato il momento dell’addio. A fine stagione, infatti, il Mago potrebbe finalmente esaudire la sua voglia di tornare in Spagna che troppe volte è stata disattesa nei mercati precedenti.

Lazio, ecco chi è il nuovo talento che piace a Lotito

Claudio Lotito, con il suo entourage, però, avrebbe già individuato il sostituto ideale. Si tratta di Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese che ha appena compiuto sedici anni. Nella vittoria del Lille contro lo Sturm Graz in Conference League, di giovedì scorso, Paulo Fonseca lo ha lanciato per la prima volta dal primo minuto, consacrandone il talento.

Bouaddi è una mezz’ala che si alterna tra la prima squadra e l’Under 19 ed è un talento versatile con caratteristiche simili a Rabiot e Adli. Nella stagione in corso è diventato il debuttante più giovane nella storia della Conference. Il suo esordio assoluto però avvenne nella partita dei gironi contro il Klaksvík, diventando il giocatore più giovane in tutte le competizioni internazionali europee e l’esordiente più piccolo nella storia del Lille. La sua prestazione contro lo Sturm Graz ha confermato tutto quello che di buono si dice di lui come promettente talento emergente del calcio mondiale.