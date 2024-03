Ah, vi allenate così? | Rui Patricio, il VIDEO fa infuriare i tifosi: fermo e svogliato in porta, De Rossi lo panchina

Un video mostra l’indisposizione di Rui Patricio in allenamento, per il portiere della Roma piovono critiche da parte dei tifosi giallorossi

Quella contro il Brighton è stata un’altra notte europea da ricordare per la Roma. Un netto 4 a 0 da parte di Daniele De Rossi nei confronti del maestro Roberto De Zerbi e qualificazione già in tasca per i quarti di finale di Europa League, con l’obiettivo di provare a conquistare di nuovo una finale dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia dello scorso giugno.

Per i giallorossi una prestazione importante contro una squadra ostica e che gioca un calcio molto propositivo, messa a tacere dallo strapotere in mezzo al campo dei capitolini, cinici in fase offensiva e sicuri dei loro mezzi.

Da quando DDR è subentrato a José Mourinho sulla panchina della Roma i risultati sono nettamente migliorati così come il gioco espresso in campo, con sei vittorie su sette partite disputate in Serie A e alcuni giocatori che sembrano rigenerati.

Tra questi il portiere Svilar che si è meritato il posto da titolare, vincendo il ballottaggio con Rui Patricio che spesso era preferito dal predecessore. Un’affidabilità maggiore tra i pali rispetto al portoghese, reo di qualche ingenuità di troppo.

Rui Patricio criticato dai tifosi, ecco il motivo

Rui Patricio che è stato pesantemente criticato dai tifosi giallorossi per questo video che lo immortala nel riscaldamento pre-partita mentre non interviene al momento di alcuni tiri verso la sua porta da parte dei compagni.

Una rabbia, però, ingiustificata, dato che i secondi portieri quando vanno in porta non sono obbligati a intervenire, per evitare di farsi male non essendo riscaldati. Commenti però che lasciano intravedere che il rapporto con la Roma sia ormai ai titoli di coda per Rui Patricio.

Non so che dire, vorrei solo che qualcuno si assumesse le responsabilità delle scelte folli che ha preso. Il video parla da solo. pic.twitter.com/3TckJD5nZg

— 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) March 8, 2024

La Roma tra presente e futuro, tra la porta e la panchina

Per il futuro della porta della Roma la società pensa a Wladimiro Falcone, grande protagonista in questo campionato come estremo difensore del Lecce, in corsa per conquistare la permanenza in Serie A.

Intanto i giallorossi continuano a lottare per il quarto posto che consentirebbe loro di qualificarsi alla prossima Champions League e che significherebbe, con tutta probabilità, la riconferma in panchina per Daniele De Rossi, che sta avendo il merito di aver dato di nuovo fiducia a tutto l’ambiente.