È il gemello di Zirkzee, ma costa 40 mln in meno | Pioli, l’algoritmo ha fatto centro: risparmiata una marea di soldi

I dirigenti rossoneri stanno pensando già a rinforzare la squadra per la prossima stagione. Ancora protagonista l’algoritmo.

Ci sono molti dubbi sul futuro del Milan. Le parole delle ultime ore rilasciate da Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, aprono a scenari tutti nuovi, ma soprattutto fanno ipotizzare ad un’altra rivoluzione estiva. Questa volta, però, a rischiare seriamente il posto è il tecnico Stefano Pioli.

La decisione sull’allenatore è quella che influirà poi sul mercato in entrata, ma appaiono ormai certi i ruoli che la società rossonera dovrà rinforzare e puntellare. Il Milan necessita soprattutto di un terzino, di un centrale difensivo e di una prima punta.

Quest’ultimo investimento è stato rimandato e messo in secondo piano da diversi anni, ma ora non si può più prescindere dall’arrivo di un attaccante giovane, forte, da venti gol stagionali, che sappia far girare e giocare la squadra grazie alle sue qualità tecniche e che possa rappresentare presente e futuro del Milan.

In un primo momento, soprattutto nei mesi scorsi, Jonathan David del Lille sembrava essere il profilo ideale per prendere il posto di uno tra Jovic e Giroud durante la prossima estate. Il canadese resta in lizza, ma ora come ora, i principali candidati sono due: Benjamin Sesko del Lipsia e Joshua Zirkzee del Bologna.

Milan, per l’attacco è corsa a due tra Zirkzee e Sesko

Entrami sono giovanissimi, entrambi hanno caratteristiche simili nel controllo palla, nella pulizia tecnica, nell’altezza, nella struttura fisica, ma anche negli ampi margini di miglioramento che hanno soprattutto dal punto di vista realizzativo. Al momento lo sloveno costa qualcosina in meno, mentre per l’olandese del Bologna servono almeno 40 milioni di euro.

Al Milan, però, si sono innamorati, un po’ come tutti, delle movenze tecniche, dell’eleganza, della padronanza tecnica di Zirkzee. La trattativa non è però semplice e gli ostacoli sono molti, partendo dal prezzo e finendo alla concorrenza agguerrita che ci potrebbe essere tra qualche mese.

Milan, il nuovo attaccante arriva dal Liverpool?

Nelle ultime ore è però spuntato un Piano B. in casa rossonera. Si chiama Jaydon Danns ed è una giovanissima stella del Liverpool. Classe 2006 ha lasciato tutti senza parola in occasione del match di FA CUP di mercoledì sera tra i Reds ed il Southampton, vinto dai primi per 3-0 ad Anfield. Klopp aveva un elenco infinito di infortuni e quindi è stato costretto a schierare tanti ragazzini.

Tra loro c’era anche un classe 2006 che si è scatenato ed alla prima occasione utile ha messo a segno una fantastica doppietta nel 3-0 finale. Questa non era la sua prima esperienza assoluta in prima squadra e questo fa anche capire quanta fiducia abbia Klopp nei suoi confronti. Il Liverpool vorrebbe puntarci, ma l’algoritmo del Milan è in agguato e sa che Jaydon Danns potrebbe essere molto presto un grandissimo attaccante.