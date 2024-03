Torno e mi riprendo la mia Roma | De Rossi, riaccolto l’ex compagno: lo guiderà dalla panchina come faceva in campo

De Rossi riaccoglie alla Roma l’ex compagno. Lo guiderà dalla panchina esattamente come faceva in campo. Tifosi felicissimi.

Vittoriosa in sei delle sette partite giocate fin qui sotto la gestione di Daniele De Rossi, la rigenerata Roma di Capitan Futuro si prepara a far visita, subito dopo l’impegno in Europa League contro il Brighton, alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida, quella dell’Artemio Franchi valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, che entrambe le formazioni proveranno chiaramente a vincere per continuare ad alimentare le rispettive speranze di ottenere un piazzamento europeo per la prossima stagione.

Un piazzamento europeo, la Champions League nel caso della Lupa, che, distante attualmente solo quattro punti, potrebbe essere avvicinato proprio domenica sera in caso di successo sulla Viola e contestuale sconfitta casalinga del Bologna contro l’Inter.

Qualora infatti si concretizzasse tale scenario, i capitolini si porterebbero a meno uno dal quarto posto dei felsinei che, sicuramente meno abituati dei giallorossi a competere per obiettivi così importanti, potrebbero commettere, nelle prossime settimane, passi falsi dei quali sono chiaramente pronti ad approfittare Dybala e compagni.

Roma, De Rossi confermato in caso di qualificazione in Champions League

Legatosi alla Roma nelle vesti di allenatore lo scorso 16 gennaio per sostituire l’esonerato José Mourinho, Daniele De Rossi non ha fin qui tradito le aspettative di tifosi e addetti ai lavori rivelandosi all’altezza del compito assegnatogli dalla famiglia Friedkin diverse settimane fa.

Un compito, svolto sinora con grande competenza e autorevolezza dal tecnico classe ’83, al quale va il grande merito di aver saputo ridare entusiasmo e serenità a un gruppo che, prima del suo avvento in panchina, non sembrava in grado di poter competere per il quarto posto. Un quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, che, qualora venisse raggiunto, potrebbe valere la conferma in panchina anche per la prossima stagione per il 40enne nato a Ostia.

Roma… e se tornasse Zaniolo? Con De Rossi in panchina potrebbe essere tutta un’altra storia

Legato attualmente agli inglesi dell’Aston Villa, che lo hanno prelevato in prestito dal Galatasaray lo scorso 18 agosto, Nicolò Zaniolo non se la sta certo passando bene in quel di Birmingham. Scarsamente considerato dal tecnico dei Villans, Unai Emery, il classe ’99 dovrebbe infatti tornare momentaneamente in Turchia alla fine della stagione prima di fare nuovamente le valigie per trasferirsi in una nuova squadra.

Una nuova squadra, che potrebbe essere clamorosamente la Roma della famiglia Friedkin, la quale, mediante l’intermediazione di De Rossi, potrebbe provare a ricucire i rapporti con il suo ex numero 22 il quale, andato via nel febbraio 2023, potrebbe ritornare nella capitale e riprendersi il suo posto nell’attacco giallorosso.