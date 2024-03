UFFICIALE: l’Inter Miami annuncia l’addio | Leo Messi l’ha presa malissimo, mandato a casa di forza

Un annuncio e un addio improvviso comunicato dalla squadra statunitense che ha appena cominciato la nuova stagione.

Dopo otto Palloni d’Oro, una Copa America, un Mondiale ed una marea di altri trofei vinti in Europa tra Barcellona, soprattutto, e Paris Saint Germain, Lionel Messi ha ancora voglia di divertirsi e incantare il Mondo intero.

I ritmi ovviamente non saranno quelli di qualche anno fa, ma le sue qualità restano intatte e, a quasi 37 anni, anche la sua capacità di andare a segno e mandare in gol i compagni.

Ovviamente la scelta di andare a giocare negli Stati Uniti è dettata anche e proprio dal fatto di allungarsi la carriera e magari provare ad arrivare al Mondiale 2026 che vedrà la sua Argentina detentrice in carica.

Prima del Mondiale, però, ci sarà la Copa America prevista per la prossima estate a cui Messi tiene tantissimo per entrare ancora più nella leggenda del suo Paese e del mondo del calcio in generale. Intanto, uno dei calciatori più forti della storia, si diverte, come detto, nell’Inter Miami di David Beckham.

Inter Miami, i nuovi acquisti e la nuova stagione

La compagine statunitense che gioca in MLS ha rinforzato la squadra con due vecchi cari amici di Leo che con lui hanno vinto e partecipato a mille battaglie con la maglia del Barcellona. Si tratta di Luis Suarez e Sergio Busquets che stanno guidando, proprio insieme a Messi, l’Inter Miami in questa nuova stagione.

Stagione che si è aperta nel migliore dei modi per la compagine statunitense e per Leo Messi. Primo posto nel proprio girone di MLS e due vittorie ed un pareggio in campionato (più un pareggio nell’esordio nella Champions Cup del Concacaf). Messi ha già realizzato quattro reti ed un assist ed è l’attuale capocannoniere del campionato.

Inter Miami, l’ultimo addio

Numeri importanti, numeri da Messi, numeri che un tempo erano la normalità nella Liga e in Champions League. L’arrivo di Suarez e Busquets ha senza dubbio migliorato il tasso tecnico della squadra che nel frattempo ha visto partire Yedlin, Gregor e Corentin Jean.

L’ultimo addio in casa Inter Miami, però, è quello di Jean Mota. Dopo due stagioni in Major League Soccer, in cui ha messo insieme 53 presenze, tre gol e sette assist, il centrocampista brasiliano classe 1993 fa ritorno in patria, più precisamente ai brasiliani dell’Esporte Clube Vitoria, formazione militante in massima divisione.