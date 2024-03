Sei una leggenda della Serie A, ma ti esoneriamo | UFFICIALE: non è più l’allenatore della prima squadra

Nelle ultime ore è stato comunicato un esonero ad un grande ex calciatore del nostro calcio. Con lui saluta tutto lo staff tecnico.

Uno degli argomenti sempre caldi in tutti i mesi dell’anno e della stagione, soprattutto in Italia, è quello relativo agli allenatori, alle panchine che traballano e/o che potrebbero cambiare a breve e a quella che potrebbe essere la composizione degli allenatori di Serie A nella stagione che verrà.

Sono già sei le squadre che in questa stagione hanno deciso di esonerare il proprio allenatore durante questi mesi e tra loro c’è anche chi lo ha fatto più di una volta. Tra le grandi la Roma è passata da José Mourinho a Daniele De Rossi e, come sappiamo, ha cambiato completamente marcia; mentre il Napoli ha dato il benservito a Rudi Garcia e Walter Mazzarri ed ora ha affidato la panchina a Francesco Calzona che sembra aver trovato la strada giusta.

Tra le compagini che invece lottano per non retrocedere hanno cambiato allenatore già l’Udinese che è passato da Sottil a Cioffi; ultimamente il Sassuolo che ha esonerato Dionisi per affidare la squadra a Ballardini e cercare ci invertire una tendenza davvero preoccupante; l’Empoli che aveva esonerato Zanetti ad inizio stagione, poi Andreazzoli qualche settimane fa e adesso si è affidato allo specialista delle salvezze, Davide Nicola; infine la Salernitana che è passata da Paulo Sousa a Pippo Inzaghi ed ora vede in panchina Fabio Liverani.

Al momento ci sono diverse panchine che traballano, soprattutto in vista della prossima stagione, ma anche per quanto riguarda questi ultimi mesi di 2023/2024. I nomi più caldi da questo punto di vista sono quelli proprio di due subentrati sopracitati: Cioffi dell’Udinese e Liverani della Salernitana. La lotta per la salvezza, d’altronde, è molto serrata e potrebbero esserci altri grossi colpi di scena.

Serie C, salta una panchina. Ecco quale

Nelle ultime ore, intanto, c’è stata una panchina di Serie C che ha visto un clamoroso esonero. Il Catania Football Club, infatti, ha annunciato la cessazione del rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra, Cristiano Lucarelli, insieme all’allenatore in seconda Richiard Vanigli, al preparatore atletico Giuseppe Colombino e all’allenatore dei portieri Pietro Spinosa.

Il vice presidente e amministratore delegato, Vincenzo Grella, ha spiegato che, nonostante l’accesso alla finale di Coppa Italia di categoria, il rendimento altalenante della squadra in campionato ha portato alla decisione di interrompere la collaborazione.

Lucarelli out, fatale la pesante sconfitta con l’Avellino

La pesante sconfitta casalinga dei catanesi per 2-5 contro l’Avellino, dei giorni scorsi, è stata un elemento decisivo e chiave per la decisione dell’esonero ai danni dell’ex bomber di Torino e Livorno. Lucarelli nella scorsa stagione aveva allenato la Ternana, venendo anche qui esonerato nel novembre scorso.

Alla guida del Catania ha ottenuto complessivamente 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. La squadra si trova attualmente in 15esima posizione nel girone C di Serie C, con 35 punti e appena 6 punti di vantaggio sulla zona play-out. La nuova composizione dello staff tecnico sarà comunicata a breve.