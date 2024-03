A letto è una potenza | Sinner, rivelazioni scottanti della showgirl: è bravo anche senza pallina

Dichiarazioni forti sul fuoriclasse azzurro che attualmente è impegnato nel Master 1.000 di Indian Wells e vive un momento magico.

Il momento è di quelli magici e quasi tutti sono certi che durerà a lungo e porterà per tantissimi anni gli italiani ad appassionarsi di tennis e ad avere finalmente un azzurro tra i primi al Mondo che compete per i più grandi tornei internazionali del grande Slam.

Jannik Sinner ha fatto ritrovare e riscoprire a tantissimi la passione per il tennis ed ora è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico e di massa. Le giocate decisive per riportare la Coppa Davis in Italia dopo quasi 50 anni lo scorso novembre; il primo Australian Open vinto della storia azzurra a fine gennaio ed il Master di Rotterdam di poche settimane fa.

Due tornei su due in questo 2024 che si annuncia trionfale e potrebbe restare per sempre nella storia del tennis italiano e non solo. Jannik continua a macinare successi e, dopo il torneo vinto in Olanda, è salito al numero tre del ranking ATP, raggiungendo la posizione più alta mai raggiunta da un italiano nell’era OPEN.

La forza di Sinner, però, è proprio quella di non essere mai appagato, di non dormire o adagiarsi sugli allori, di non voler apparire troppo sui social e in tv, ma soprattutto di continuare a lavorare duro, festeggiare poco e concentrarsi subito sul prossimo torneo da giocare e possibilmente vincere. Anche per questo motivo rinunciò all’invito di Amadeus e all’ospitata a Sanremo. Una scelta che fece discutere, ma che rende l’idea di quanto sia centrato sulla sua professione questo ragazzo.

Sinner, Indian Wells per entrare ancora di più nella storia

Un fenomeno mediatico lo è diventato e fa discutere per qualsiasi scelta che compie ed ogni cosa che fa, ma lo è diventato non per sua volontà, in quanto Jannik non ama i social e non ha manie di protagonismo. Meno appare, meglio è e, ripetiamo, questa è la sua grande forza, ma anche ciò che lo rende poco affine ai comportamenti di tanti altri sportivi italiani.

Sinner ora è concentrato sul torneo di Indian Wells che è appena cominciato negli Stati Uniti. Un altro Master 1.000 da provare a vincere anche per cercare di scalare ancora di più il ranking ATP. Una vittoria nel torneo americano, infatti, potrebbe proiettarlo addirittura al secondo posto, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, altro baby prodigio del tennis mondiale.

Sinner e Alcaraz, le rivelazioni di Lory Del Santo

Ed è proprio di Sinner e Alcaraz, legando il discorso alla sua passione per il tennis, che ha parlato Lory Del Santo, famosissima showgilr e volto della televisione di casa nostra per tanti anni, ai margini di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Salita agli onori della cronaca rosa per i suoi diversi flirt con uomini famosi, la Del Santo ha spiegato qual è per lei la differenza tra i due giovani tennisti.

Su Sinner dice, esprimendo anche un giudizio prettamente estetico: “Guardo il tennis solo se c’è Sinner, ma non lo trovo sexy”. Al contrario, invece, la Del Santo rivela quale tennista accende il suo interesse a livello fisico: “Il mio sangue è più per Alcaraz. Ci farei un pensierino. È un po’ basso: 1,83. Io amo quelli dal metro e 88 in su . Ma è di sicuro una potenza a livello sessuale“.