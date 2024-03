Lukaku? Può tornare a fare i capricci al Chelsea | De Rossi, rimpiazzato Big Rom: il sostituto arriva dalla Premier

La Roma scarica Lukaku e lo sostituisce con un altro attaccante giungente dalla Premier League. De Rossi rispedisce Big Rom al Chelsea.

Reduce da una straordinaria striscia di sei vittorie nelle ultime sette gare di campionato disputate sotto la guida di Daniele De Rossi, la Roma si prepara a ospitare il Brighton di Roberto De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Una sfida, quella tra giallorossi e biancoblu in programma all’Olimpico domani (giovedì 7 marzo) alle 18.45, che i padroni di casa punteranno chiaramente a vincere, magari senza subire gol, così da ipotecare subito il passaggio alla fase successiva.

Contro i gabbiani allenati dal tecnico italiano ex Sassuolo e Benevento non sarà sicuramente facile, ma la Lupa ha certamente tutte le carte in regola per aspirare non solo all’approdo ai quarti di finale, ma anche alla conquista della coppa, il prossimo 22 maggio, all’Aviva Stadium di Dublino.

Una coppa, sfumata a Budapest lo scorso anno a causa della sconfitta in finale contro il Siviglia di José Luis Mendilibar, che i capitolini proveranno a conquistare esattamente come il quarto posto in campionato che, distante attualmente quattro punti, potrebbe essere avvicinato domenica sera in caso di successo sulla Fiorentina e contestuale disfatta interna del Bologna contro l’Inter.

Roma, Lukaku tornerà al Chelsea a fine stagione: scovato in Premier il suo sostituto

Elemento centrale tanto nelle scelte di José Mourinho, quanto in quelle di Daniele De Rossi, Romelu Lukaku dovrebbe far ritorno al Chelsea al termine della stagione. Attualmente legato ai giallorossi con la formula del prestito secco pagato poco meno di sei milioni di euro, Big Rom, vista anche l’età, non dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo per la prossima stagione.

Stando infatti a quanto trapelato in queste ore, è molto probabile che i Friedkin vogliano mettere a disposizione di De Rossi un attaccante forte come il belga, ma più giovane e quindi maggiormente di prospettiva. Un attaccante, attualmente militante in Premier Leaague, che potrebbe lasciare il massimo campionato inglese al termine della stagione per legarsi alla società capitolina.

Roma, ipotesi Joao Pedro dal Brighton: l’attaccante brasiliano piace anche al Barcellona

Assente per infortunio nella sfida che domani (giovedì 7 marzo) vedrà opposte Roma e Brighton nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, Joao Pedro, attaccante brasiliano dei Seagulls, è, da qualche giorno a questa parte, finito al centro di voci di calciomercato più o meno attendibili che riferiscono di un suo addio alla Premier al termine della stagione.

Un addio al massimo campionato d’oltremanica, che secondo gli spagnoli di elgoldigital potrebbe concretizzarsi in favore del Barcellona, il quale, però, dati i tanti debiti, potrebbe anche decidere di alzare bianca spianando di conseguenza la strada alla Roma della famiglia Friedkin, pronta a investire per lui un qualcosa come 40 milioni di euro.