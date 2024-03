E quindi adesso mi rivolete? | Allegri, richiamata alla base una vecchia conoscenza: torna dall’1 luglio

La Juventus sigilla il ritorno di una vecchia conoscenza. Allegri lo ha già richiamato. Sarà di nuovo bianconero dall’1 luglio.

La sconfitta di domenica sera rimediata al Maradona contro il Napoli di Francesco Calzona, unita alla successiva vittoria di qualche ora fa dell’Inter sul Genoa, ha messo definitivamente fine alle speranze scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri.

Una formazione, quella bianconera, che, rimasta in seconda posizione nonostante la disfatta contro gli azzurri, deve ora iniziare a guardarsi le spalle dal Milan di Stefano Pioli, il quale occupa la terza piazza con un solo punto di ritardo sulla Vecchia Signora.

Un solo punto di ritardo che i rossoneri potrebbero trasformare domenica in due di vantaggio visto l’impegno casalingo sulla carta agevole contro l’Empoli di Davide Nicola il quale, con il dovuto rispetto, non è sicuramente paragonabile all’Atalanta di Gian Piero Gasperini che giungerà all’Allianz Stadium sempre domenica pomeriggio.

Una sfida, quella tra piemontesi e orobici in programma alle 18.00 nell’impianto torinese, i cui tre punti in palio valgono ovviamente tantissimo per entrambe le compagini: per i padroni di casa vorrebbero dire confermarsi in seconda posizione e quindi in zona Champions League, per i bergamaschi, invece, significherebbero tenersi in scia e magari avvicinare quel quarto posto distante, ora come ora, cinque punti.

Juventus, si pensa al ritorno di una vecchia conoscenza per la prossima stagione

Ormai concentrata esclusivamente sul consolidamento del secondo posto che vorrebbe dire Champions League, la Juventus del patron Ferrero guarda anche alla prossima stagione e pensa già a quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare a partire dal prossimo 1 luglio.

Mosse in entrata che, stando a quanto a venuto a galla recentemente, potrebbero portare la Vecchia Signora a richiamare a Torino una vecchia conoscenza che, tuttora molto legata al club e particolarmente apprezzata dai tifosi, avrebbe già dato il suo consenso al ritorno in bianconero la prossima estate.

Juventus, si valuta il ritorno di Morata: Allegri ha già detto sì

Attualmente impegnato tra le file dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, col quale si prepara ad affrontare l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Champioms League, Alvaro Morata potrebbe clamorosamente tornare alla Juventus la prossima estate.

Visti i problemi in attacco (eccezion fatta per Vlahovic) attualmente presenti in casa bianconera, la dirigenza piemontese avrebbe ben pensato, anche col consenso di Allegri, di procedere al terzo ingaggio del centravanti spagnolo che, stando a quanto riportato da todofichajes.com, potrebbe tornare alla Continassa per un cifra ruotante intorno ai 20 milioni di euro.