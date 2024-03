La penso come Allegri | De Zerbi shock, demoliti anni di salotti televisivi: finalmente ha ammesso tutto

Roberto De Zerbi sorprende tutti con le ultime dichiarazioni, condivide il pensiero del collega Max Allegri, agli antipodi per proposta di calcio

Risultato sorprendente quello degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Brighton. Attendevamo una gara spettacolare e molto equilibrata tra due squadre ben messe in campo dai loro allenatori ma allo Stadio Olimpico è andata di scena l’apoteosi del finora molto positivo ciclo targato Daniele De Rossi con ben quattro reti segnate, una prestazione sontuosa dei giallorossi e il passaggio del turno ipotecato, in attesa del ritorno in Inghilterra.

Pubblico in visibilio di fronte a una Roma che gioca a memoria, con un Celik devastante sulle fasce e la coppia di centravanti formata da Paulo Dybala e da Romelu Lukaku ancora una volta letale in fase offensiva, autori di una rete a testa.

Anche il più ottimista non si aspettava un impatto così devastante da parte dell’ex capitano e bandiera della Roma che ha avuto la possibilità di guidare sino al termine di questa stagione la squadra per la quale ha giocato per tutta la sua carriera da calciatore.

In campionato i giallorossi sono ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, con sei vittorie su sette partite da quando De Rossi si è seduto sulla panchina del club, subentrando all’esonerato José Mourinho.

Le parole di Roberto De Zerbi nel post partita

Nella conferenza del post partita Roberto De Zerbi ha fatto i complimenti al collega ed amico, sottolineando, a sorpresa che la tattica e gli schemi non contano niente se non hai dalla tua parte giocatori d’esperienza che sono abituati a questo tipo di partite.

La Roma è reduce da due finali consecutive in campo europeo e dispone di alcuni giocatori di altissimo livello tecnico e di una rosa che ha dimostrato una forza anche mentale in occasione di certe sfide.

MA PENSA UN PO’ (se lo dice Max però è un coglione) pic.twitter.com/yJwsj7wS1i — Allegriani si nasce (@Allegrianesimo) March 8, 2024

Il Brighton non è abituato a giocare in Europa

Il tecnico del club inglese sottolinea il fatto che ha raggiunto lo scorso anno un traguardo storico per una squadra piccola che non si era mai cimentata in contesti del genere e che per la prima volta si è trovata a giocare alla pari con le squadre più forti della Premier League.

In questa stagione un rendimento al di sotto della media ma De Zerbi continua ad avere un futuro roseo davanti a sé e potrebbe fare un salto di carriera la prossima estate.