Sarà l’argentino più forte della storia del Milan | Pioli, arriva il ‘Messi’ della difesa: tesserato direttamente del Sudamerica

Milan, arrivano rinforzi. Cardinale prende il “Messi” della difesa e lo mette a disposizione di Pioli. Arriva direttamente dal Sudamerica.

Terzo in classifica in Serie A con 56 punti, a meno uno dalla Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ospitare lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Un match, quello in programma domani (giovedì 7 marzo) contro la formazione ceca, sulla carta più che abbordabile per i rossoneri i quali, a differenza di Roma e Atalanta, impegnate rispettivamente contro Brighton e Sporting Lisbona, affronteranno una squadra sulla carta tra le più deboli ancora in competizione.

Una squadra, quella della capitale ceca, che ovviamente non andrà però sottovalutata da Leao e compagni i quali, dopo le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, puntano indubbiamente all’Europa League per non chiudere senza titoli la seconda stagione consecutiva.

Un’Europa League che, qualora venisse davvero conquistata all’Aviva Stadium di Dublino il prossimo 22 maggio, completerebbe il palmares europeo del Diavolo nel quale, ora come ora, manca solamente quella che una volta era conosciuta col nome di Coppa Uefa.

Milan, dal Sudamerica arrivano rinforzi per la difesa

Stabilmente in corsa per un posto in Champions League per la prossima stagione, il Milan di Gerry Cardinale inizia a pensare all’annata 2024-2025 e sonda il terreno per quelli che potrebbero essere validi rinforzi da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Rinforzi, in questo caso difensivi, i quali, stando a quanto venuto a galla in questi giorni, potrebbero giungere all’ombra rossonera della Madonnina direttamente dal Sudamerica dove piace un promettente difensore centrale attualmente militante tra le file del Boca Juniors.

Milan, occhi sul giovane Anselmino del Boca Juniors: è il pupillo di Riquelme

Desideroso di ampliare e rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione, il Milan di Gerry Cardinale, come detto, è pronto a volare in Sudamerica, precisamente in Argentina, per prendere informazioni su un giovane difensore centrale di proprietà del Boca Juniors.

Un difensore centrale, rispondente al nome di Aaron Anselmino, che, stando a quanto riportato da TyC Sports, potrebbe approdare a Milano la prossima stagione qualora il Diavolo dovesse decidere di pagare la clausola da 20 milioni di dollari (poco più di 18 milioni di euro) inserita nel suo contratto in scadenza il 31 dicembre 2028. Il presidente della società gialloblù, Juan Roman Riquelme, che stravede per lui, ha fatto capire di non volersi privare così presto del suo gioiello il quale, dal canto suo, sembrerebbe però già pronto per il grande salto nel calcio europeo.