Non so se posso fidarmi di lui | Inzaghi, scaricato per un capriccio: Marotta lo sostituisce con un argentino

Inzaghi non si fida: scaricato immediatamente un top della rosa dell’Inter. Marotta lo sostituisce con un argentino che gioca in Liga.

Ormai a un passo dal conquistare il 20esimo scudetto della sua storia, per il quale manca solo la matematica, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a far visita al lanciatissimo Bologna di Thiago Motta in occasione del anticipo pomeridiano di sabato 9 marzo valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A.

Una gara, quella dello Stadio Dall’Ara, che i nerazzurri proveranno chiaramente a portare a casa per avvicinarsi sempre di più al tricolore e per mettere in cassaforte quello che sarebbe il 22esimo risultato utile consecutivo in gare di campionato.

Un campionato, quello corrente, stradominato dal Biscione il quale, in 27 gare fin qui disputate, ne ha vinte ben 23 perdendone solo una, lo scorso 27 settembre, contro il Sassuolo. Una disfatta, quella contro la formazione emiliana guidata allora da Alessio Dionisi, in seguito alla quale i meneghini hanno perso solo un’altra partita, in Coppa Italia, proprio contro il Bologna di Thiago Motta prossimo avversario in campionato.

Due debacle, una delle quali è costata l’eliminazione dalla coppa nazionale, che non hanno però chiaramente influito sul rendimento della rosa interista la quale, completa e competitiva in ogni settore del campo tanto per quanto riguarda i titolari quanto in merito alle riserve, si prepara a festeggiare meritatamente la cucitura sul petto della tanto desiderata seconda stella.

Inter, Inzaghi non si fida di Mkhitaryan: parte la caccia al suo vice

Colonna portante del centrocampo dell’Inter insieme a Barella e Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan non fa stare tranquillo Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Tanto duttile quanto fragile, visti anche i 35 anni di età, l’armeno potrebbe presto essere affiancato da un centrocampista per il quale Marotta ha già iniziato a sondare il terreno.

Un centrocampista, attualmente impegnato nella corsa al titolo nella Liga portoghese, che potrebbe sbarcare a Milano nei prossimi mesi qualora l’amministratore delegato nerazzurro dovesse riuscire a battere la concorrenza di top club europei come Liverpool, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

Inter, spunta l’ipotesi Varela dal Porto: clausola da 70 milioni di euro

Desiderosa di rinforzarsi in vista dell’annata 2024-2025 nella quale punterà chiaramente a confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda stagione consecutiva, l’Inter di Steven Zhang guarda in Portogallo e mette nel mirino il centrocampista argentino del Porto, Alan Varela.

Un centrocampista che, seguito, stando a quanto riportato da fichajes.net, anche da Liverpool, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, potrebbe lasciare il Portogallo quest’estate qualora una delle quattro società interessate a lui dovesse pagare la clausola da 70 milioni di euro inserita nel contratto che lo lega attualmente al club lusitano. Una cifra, questa, sicuramente alta per le casse della Beneamata, la quale dovrà valutare attentamente la fattibilità dell’affare nelle prossime settimane.