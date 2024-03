Ausilio, trovato l’erede di Sommer: fa panchina a Sassuolo ma te lo danno gratis | Coabiterà con Audero

Per il futuro della porta dell’Inter Ausilio decide di puntare sull’azzurro che adesso fa panchina a Sassuolo, si giocherà il posto da titolare con Audero

Grande momento per l’Inter. I nerazzurri hanno solo vinto in questo inizio di 2024. Ben undici successi consecutivi con un’ipoteca sullo Scudetto dato il distacco di dodici punti dalla Juventus seconda in classifica e con il favore dei pronostici per il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League dopo il goal di vantaggio segnato da Arnautovic a San Siro contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Non solo i titolari sono in uno stato di forma ottimale ma anche le seconde linee danno un grande apporto quando sono chiamati in causa, come Davide Frattesi spesso decisivo sotto porta da subentrato e nei minuti finali.

Plauso anche al reparto difensivo, il meno battuto d’Europa. Merito va ai centrali, nonostante l’assenza di Acerbi, ma anche a Sommer che sta battendo il record di gare concluse con la porta inviolata.

L’estremo difensore titolare della Nazionale svizzera è approdato a Milano nell’ultimo giorno di mercato della scorsa estate dal Bayern Monaco ed è stato chiamato a sostituire il partente Onana, trasferitosi in Premier League al Manchester United, e ha impressionato per l’affidabilità tra i pali.

L’Inter dà fiducia al portiere della Nazionale italiana per il futuro

Per il futuro della porta dell’Inter però, Piero Ausilio sta pensando ad Alessio Cragno, al momento secondo di Consigli in un Sassuolo a forte rischio retrocessione in Serie B e al penultimo posto in classifica in campionato dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto di Verona.

Una parabola discendente per il portiere azzurro, scalfito nel suo posto da titolare prima a Monza da De Gregori e poi in questa stagione in Emilia, dove è arrivato la scorsa stagione in prestito con diritto di riscatto. Solo otto partite per lui negli ultimi due anni.

Cragno cambia agente e spera in un rilancio

Nelle ultime ore Cragno ha comunicato di avere liquidato l’agente Cristiano Battistini e di essersi affidato alla Branchin Associati, storica agenzia che cura, tra gli interessi di Miretti e Nzola, e tra gli allenatori è vicina a Massimiliano Allegri.

Classe ’94, dopo cinque importanti stagioni con il Cagliari, era stato accostato ad alcune big italiane, tra cui le due romane ma alla fine era stato Adriano Galliani con il suo Monza neopromosso in Serie A ad assicurarsene le prestazioni.