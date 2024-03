I tifosi non saranno felici di saperlo | De Laurentiis, ecco chi sarà il sostituto di Osimhen: lotta per non retrocedere

Sembra certa la partenza del bomber nigeriano che dovrebbe salutare a fine stagione. ADL ha individuato il sostituto.

Ormai sembrano esserci davvero pochi dubbi: Victor Osimhen lascerà il Napoli durante la prossima estate e questi dovrebbero essere i suoi ultimi mesi in azzurro. Una telenovela durata tantissimi mesi sta per volgere al termine come forse un po’ tutti si aspettavano.

Arrivato nell’estate del 202o dal Lille per una cifra intorno ai 70 milioni di euro complessivi, il bomber nigeriano ha avuto diversi problemi con gli infortuni durante le sue prime stagioni al Napoli, salvo poi esplodere definitivamente nella passata gloriosa annata terminata con lo Scudetto partenopeo ed il suo primato nella classifica cannonieri.

Veloce, rapidissimo, famelico in aerea di rigore, tecnico, dal tiro fulmineo e da un’elevazione che a volte appare irreale. Osimhen sprigiona potenza e onnipotenza da ogni poro e quando sta bene diventa semplicemente immarcabile. Chiaro è che dopo una stagione come quella scorsa su di lui sono finiti molti occhi e attenzioni di diversi club in giro per il Mondo.

Aurelio De Laurentiis, però, non ha voluto sentire ragioni e lo ha trattenuto a Napoli sicuro e forte di un rinnovo che si pensava potesse arrivare molto presto. La stagione però è cominciata senza firma, sono iniziate i problemi con Rudi Garcia, qualche mugugno dei tifosi e gli immancabili infortuni che hanno frenato l’attaccante ex Cherleroi.

Osimhen un accordo che annuncia l’addio

Alla fine, anche se con diversi mesi di ritardo, il rinnovo è arrivato. L’accordo è chiaro: 10 milioni a stagione fino a giugno 2028 ed una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Clausola relativamente bassa rispetto ai 200 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis in estate.

Accordo che a tutti sembra una specie di assicurazione e compromesso che entrambe le parti hanno accettato e trovato per venirsi incontro. Il Napoli così non rischia di arrivare con il calciatore ad un solo anno dalla scadenza – inizialmente prevista a giugno 2025 – e quindi doverlo svendere; mentre Osimhen potrà comunque trovare più facilmente una squadra vista la sua voglia di voltare pagina e andare a giocare altrove.

Napoli, ecco chi piace per l’attacco

Al momento sembra essere il Paris Saint Germain la destinazione scelta dal nigeriano, ma la cosa certa è che a luglio 2024 Osimhen non sarà più un giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo per sostituirlo e i nomi che si fanno più insistentemente sono quelli di David del Lille e Zirkzee del Bologna, entrambi profili che piacciono anche al Milan.

Oltre all’erede di Osimhen, però, in casa Napoli si pensa anche a puntellare il reparto offensivo in generale. In tal senso si segue con interesse il nome di Kaleb Ekuban, attaccante del Genoa che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. L’italo-ghanese piace molto ai partenopei e potrebbe trasferirsi in Campania a parametro zero.