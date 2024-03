Da Manchester a Torino, la storia si ripete | Un altro top player all’ombra della Mole: c’è lo zampino di CR7

Un altro top player giunge a Torino. Su consiglio di CR7 arriva da Manchester e giocherà all’Allianz Stadium il prossimo anno.

Attulamente impegnato in Arabia Saudita tra le file dell’Al-Nassr, con il quale ha messo a segno fin qui la bellezza di 28 gol in 29 presenze complessive in stagione, Cristiano Ronaldo, come tutti sicuramente ricordiamo, è passato anche nella nostra Serie A pochi anni fa.

Un’esperienza, quella di CR7 nel massimo campionato italiano, vissuta, fino all’agosto del 2021, al servizio della Juventus al tempo di proprietà del presidente Andrea Agnelli il quale, nel luglio del 2018, lo prelevò dal Real Madrid per un complessivo di 117 milioni di euro.

Una cifra, questa, che fa ancora oggi dell’asso portoghese il trasferimento più oneroso della storia della Serie A, nonché di quella della Vecchia Signora. Una società, quella piemontese, con la quale il classe ’85 ha vinto tutto quello che c’era da vincere in ambito nazionale.

Due scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia sono infatti l’ottimo palmares nostrano del talento nato a Funchal il quale, solo in ambito continentale, non è riuscito a raggiungere in maglia bianconera quell’affermazione in Champions League tanto desiderata dai tifosi juventini.

In Serie A arriva l’amico di CR7: giocherà a Torino la prossima stagione

Apprezzate, tra il 2018 e il 2021, la classe e la forza di Cristiano Ronaldo, la Serie A si prepara ad accogliere un altro top player di fama internazionale che, stando a quanto venuto a galla recentemente, potrebbe seguire proprio le orme del classe ’85 e sbarcare a Torino per la prossima stagione.

Un’operazione di mercato ancora non ben definita, che potrebbe presto portare all’ingaggio di un talentuoso giocatore, pronto a lasciare la fredda e grigia Manchester per approdare in quello che una volta era il campionato più bello e spettacolare del mondo.

Torino, pazza idea De Gea: l’ex Manchester United è attualmente svincolato

Calciatore non britannico più presente della storia del Manchester United, David De Gea potrebbe giocare in Serie A la prossima stagione. Rimasto svincolato dopo la decisione presa al termine della scorsa annata di non voler rinnovare il proprio contratto coi Red Devils, l’estremo difensore spagnolo è infatti ancora alla ricerca di una nuova squadra disposta a puntare su di lui.

Una nuova squadra che, non è da escludere, potrebbe essere clamorosamenrte il Torino di Urbano Cairo che, non nuovo a questo tipo di trattative (basti ricordare l’eccezionale affare che nel 2016 portò all’ombra della Mole Joe Hart dal Manchester City), starebbe seriamente pensando di portare sulla sponda granata del Po il forte ed esperto portiere iberico il quale, vista anche la mancanza di interesse da parte di top club europei, potrebbe decidere di accettare senza riserve un’eventuale offerta del club torinese.