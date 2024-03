Il nerazzurro? Sì, mi sta bene addosso | Marotta, ‘rinforzaccio’ dalla Premier: tesserato a prezzo di saldo

Arrivano rinforzi dalla Premier League per l’Inter di Simone Inzaghi. Marotta spende poco e prende gente di qualità. Un vero e proprio affare.

Pronta a ospitare stasera (mercoledì 28 febbraio) a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 21esima giornata di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ipotecare il 20esimo scudetto della sua storia con una vittoria contro la Dea che, nel caso arrivasse davvero, la porterebbe a più 12 sul secondo posto della Juventus.

Un vantaggio di 12 punti, quello eventuale dei nerazzurri sulla seconda posizione dei bianconeri, che, qualora diventasse realtà, permetterebbe loro di affrontare in maniera più tranquilla ma sempre concentrata il resto della stagione la quale, è giusto ricordarlo, vede Lautaro e compagni ancora in corsa in Champions League.

Una manifestazione, la massima per importanza a livello continentale, nella quale la Beneamata proverà sicuramente a ripetere, e perché no migliorare, lo straordinario cammino compiuto lo scorso anno che per poco non l’ha portata a sollevare la quarta Coppa dei Campioni della sua storia.

Una coppa, finita poi per la prima volta nelle bacheche del Manchester City di Pep Guardiola, la cui vittoria rientra sicuramente nelle possibilità del club meneghino il quale, insieme a Citizens e Real Madrid, è certamente tra le principali candidate alla vittoria finale.

Inter, servono rinforzi per le fasce: Marotta è già al lavoro

Nonostante all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato manchi ancora qualche mese, l’Inter di Steven Zhang è già al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Una rosa che, sebbene competitiva in ogni reparto, avrà chiaramente bisogno di qualche aggiustatura visti i possibili addii e l’età non più giovanissima di alcuni elementi.

Elementi come Dumfries e Darmian che, ancora non certi di essere confermati in nerazzurro il prossimo anno, con le loro eventuali partenze costringerebbero la società a operare di conseguenza. Marotta ha già qualche nome sul suo taccuino, ma bisognerà aspettare ancora un po’ per saperne di più.

Inter, si pensa a Emerson Palmieri: il West Ham valuta il suo cartellino intorno ai 15 milioni

Attualmente impegnato in Premier League tra le file del West Ham, Emerson Palmieri sarebbe recentemente finito nel mirino dell’Inter di Steven Zhang, desiderosa di rinforzarsi, in vista della prossima stagione con elementi esperti e già pronti da mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi.

Data, come detto, la possibilità di dire addio a Darmian e Dumfries al termine del campionato, la società meneghina starebbe pensando di riportare in Italia l’ex Roma e Palermo che, sebbene centrale nei piani degli Hammers, che lo valutano intorno ai 15 milioni di euro, accetterebbe sicuramente volentieri il trasferimento in nerazzurro. Un trasferimento che, qualora andasse in porto, permetterebbe al classe ’94 di tornare a giocare la Champions League a distanza di tre anni dall’ultima apparizione datata 7 aprile 2021.