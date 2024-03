Trovato il nuovo Donnarumma nel vivaio | Maignan, la storia si ripete: va in panchina sostituito da lui

Ancora una volta il Milan pesca tra i giovanissimi per scegliere il portiere del suo futuro e non farsi trovare impreparato.

Uno dei problemi principali del Milan in questa stagione, anzi decisamente il più grave, è quello che riguarda la fase difensiva e i tantissimi gol presi fino a questo momento in campionato. Sono 32 le reti subite in 26 partite, con una media decisamente superiore ad un gol incassato a gara.

Solo per rendere l’idea di quanto il dato stia penalizzando la stagione rossonera, bisogna ricordare che nella stagione dello Scudetto il Milan subì 31 reti, ma in tutto il Campionato e quindi in 38 partite. Oltre ai problemi di infortuni che hanno condizionato soprattutto la difesa milanista, ci sono anche altri fattori che influiscono su questa statistica estremamente negativa.

Una fase difensiva non sempre all’altezza, il gioco spesso troppo aggressivo voluto da Stefano Pioli, un centrocampo che non riesce a fare filtro, ma anche il rendimento decisamente deludente di Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero sta vivendo una stagione molto complicata a non dà più le giuste garanzie alla difesa e alla squadra.

Mike è giustamente considerato uno dei migliori portieri al Mondo e nelle due stagioni precedenti a questa, al netto dei diversi infortuni subiti e che gli hanno fatto perdere alcuni mesi e parecchie partite ufficiali, aveva contribuito in maniera decisiva ai risultati rossoneri e, quindi, allo Scudetto prima e alla semifinale di Champions League poi.

Milan, da Donnarumma a Maignan

Ora, la magia sembra essere svanita e giustamente, entrambe le parti in causa, si interrogano sul futuro. Maignan è stato amato fin da subito dai tifosi rossoneri perché arrivato subito dopo il cosiddetto tradimento di Gianluigi Donnarumma che aveva deciso di rifiutare tutte le proposte di rinnovo della società ed accettare poi la proposta del Paris Saint Germain nell’estate 2021.

Tantissimi sostenitori del Milan non hanno mai accettato questa decisione del portiere della Nazionale azzurra perché l’hanno vista come una mancanza di riconoscimento e rispetto verso la società che lo ha acquistato praticamente da bambino, fatto crescere nel proprio vivaio, fatto esordire in Serie A ad appena sedici anni e poi ha creduto in lui fino a farlo diventare un campione.

Milan, occhi su Vismara dell’Atalanta

La storia tra Donnarumma ed il Milan, quindi, è finita male, anzi malissimo. Matrimonio che, come detto, potrebbe interrompersi anche con Mike Maignan che al momento ha un contratto in scadenza nel giugno 2026. I rossoneri potrebbero approfittare di altri due anni di contratto e cedere il francese in estate, cercando di guadagnare più soldi possibili dal suo addio.

A quel punto i dirigenti del Milan punterebbero su un altro giovanissimo, come successe per Gianluigi Donnarumma. Piace molto, infatti, l’attuale portiere dell’Atalanta Under 23, la formazione bergamasca che milita nel Girone A di Serie C, Paolo Vismara che ben si sta comportando in questa stagione ed ha ottenuto la prima convocazione da Gasperini in prima squadra in occasione del match di San Siro contro l’Inter.