Preso in Liga il gemello di Yildiz | Juve, altro capolavoro di Giuntoli: ha sborsato solo 15 milioni

Giuntoli non si ferma più: ingaggiato per 15 milioni di euro un classe 2005 della Liga. Allegri lo affiancherà a Yildiz la prossima stagione.

Reduce dalla sofferta vittoria interna della settimana scorsa contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a volare a Napoli per affrontare la squadra di Francesco Calzona in occasione del posticipo domenicale della 27esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella tra partenopei e piemontesi in programma alle 20.45 al Diego Armando Maradona, che, soprattutto i secondi proveranno a portare a casa non solo per vendicare il sonoro 5-1 incassato lo scorso anno, ma anche, e soprattutto, per confermarsi in seconda posizione davanti a Milan e Bologna.

Un secondo posto che, diventato ormai da qualche settimana l’obiettivo stagionale prinicipale della Vecchia Signora, visto l’abissale distacco dalla prima posizione dell’Inter, dovrà essere raggiunto anche grazie all’aiuto dei nuovi arrivati in casa bianconera.

Nuovi arrivati, rispondenti ai nomi di Timothy Weah, Tiago Djalò, Carlos Alcaraz, Andrea Cambiaso (rientrato dal prestito al Bologna) e Kenan Yildiz (promosso in prima squadra dalla selezione Next Gen impegnata in Serie C), i quali, esattemente come il resto della squadra, dovranno continuare a dimostrare di poter indossare meritevolmente la gloriosa maglia della Juventus.

Juventus, Yildiz titolare contro il Napoli se Chiesa non recupera

Uscito anzitempo dall’allenamento di mercoledì 28 febbraio a causa di uno scontro di gioco con Alex Sandro, Federico Chiesa potrebbe non partire titolare nella sfida di domenica sera che vedrà la sua Juventus contrapposta al Napoli di Francesco Calzona.

Sebbene le condizioni dell’ex Fiorentina non dovrebbero impedire a Massimiliano Allegri di convocarlo per il match contro gli azzurri, il tecnico toscano dei bianconeri starebbe comunque valutando la possibilità di non lanciarlo dall’inizio, ma di affidarsi, piuttosto, al fresco e sempre pronto Yildiz il quale, promosso ormai definitivamente in prima squadra, potrebbe partire dal primo minuto in coppia con Vlahovic.

Juventus, occhi su Assane Diao del Betis Siviglia: il cartellino dell’attaccante spagnolo costa 15 milioni di euro

Messa in preventivo la possibilità di veder andare via Federico Chiesa al termine della stagione (il classe ’97 potrebbe prendere il posto di Salah al Liverpool), la Juventus del patron Ferrero ha iniziato a sondare il terreno per quelli che potrebbero essere i rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la prossima stagione.

Rinforzi che, stando a quanto riportato da fichajes.net, la Vecchia Signora è pronta ad assicurarsi in Spagna dov’è forte l’interesse per l’attaccante del Betis Siviglia, Assane Diao. Un attaccante, il classe 2005 di origine senegalese, per il quale il club piemontese avrebbe già pronti i 15 milioni di euro richiesti dalla società biancoverde per lasciarlo partire. Al momento la trattativa tra le parti è appena agli inizi, ma la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi mesi.