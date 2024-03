Ha inventato l’esultanza più bella del XXI secolo | E sarà il prossimo #9 del Milan: Pioli lo aspetta già ad aprile

Letale in area di rigore, molto fantasioso nell’esultare, il Milan ha individuato il bomber della prossima stagione, Pioli lo aspetta già ad aprile

Milan che continua a inseguire il secondo posto dopo l’importante vittoria all’Olimpico contro la Lazio al termine di un match molto nervoso con ben tre espulsioni per i biancocelesti. A decidere la zampata sotto porta di Okafor, con Stefano Pioli che ha provato l’arrembaggio nel finale provando a sfruttare la superiorità numerica. Per i rossoneri tre punti che danno morale in attesa degli ottavi di Europa League.

Il trofeo internazionale diventa la priorità dell’ultima parte della stagione in corso, con l’obiettivo di trionfare pur avendo di fronte possibile corazzate come il Liverpool e il Bayern Leverkusen, capoliste rispettivamente della Premier League e della Bundesliga.

Intanto la dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione, quasi certi della qualificazione alla Champions 2024-2025. La principale incognita è relativa al rinnovo o meno di Giroud, al momento terminale offensivo della squadra.

Per il bomber francese sono giorni di meditazione per capire se sia meglio lasciare in un periodo di forma l’Italia e chiudere la carriera in Mls oppure continuare a giocare ad alti livelli in Europa ancora per un anno.

Il Milan ha nel mirino il forte centravanti svedese

Il Milan prova a tutelarsi andando a valutare eventuali profili adatti a sostituirlo. Uno di questi è Viktor Gyokeres, esploso nello Sporting Lisbona con ben 17 reti segnate in 21 partite disputate da settembre ad oggi.

Per l’attaccante svedese anche una curiosa esultanza che è diventata virale ed è spopolata anche tra i tifosi del club portoghese, che sfiderà l’Atalanta negli ottavi di Europa League e che potrebbe essere avversario del Milan ad aprile in occasione degli ipotetici quarti.

Il Milan attende di sapere se Pioli resterà l’allenatore o meno anche la prossima stagione

La programmazione della rosa futura dipenderà dalla conferma o meno di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. I prossimi mesi saranno decisivi per valutare se il rapporto tra il tecnico emiliano e il Milan continuerà o volgerà al termine.

Dopo un autunno tra alti e bassi, il rendimento da dicembre è nettamente migliorato ma dover dire addio ai sogni Scudetti già a febbraio è uno scotto che Pioli potrebbe pagare caro nella decisione della società sulla sua riconferma.