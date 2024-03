Non lo potete prendere se non ha 30 anni | Inzaghi vieta l’acquisto del giovane: Marotta ci è rimasto male

Diverbio tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta, il tecnico non è convinto sul profilo del giovane talento, acquisto che non si farà, ecco di chi si tratta

Stagione da ricordare quella dell’Inter. Undici vittorie consecutive, uno Scudetto ipotecato con largo anticipo e una squadra che gioca a memoria e che valorizza ogni componente della rosa, con la giusta alternanza tra titolari e seconde linee. La perfetta ricetta di Simone Inzaghi è stata appunto quella di far sentire tutti parte indispensabile del gruppo, tanto da dare il massimo quando scendono in campo anche per pochi minuti.

Le speranze del club sono riposte anche in Champions League in attesa del ritorno degli ottavi di finale sul difficile campo di Madrid contro l’Atletico di Simeone ma con la consapevolezza di poter bissare il cammino che ha portato i nerazzurri lo scorso giugno a giocarsi la vittoria del trofeo.

Campionato chiuso dopo il roboante successo nel recupero contro l’Atalanta, in piena corsa per il quarto posto. Una prova sontuosa dell’Inter che ha segnato ben quattro reti e creato tantissime occasioni, dominando gli avversari che erano in un ottimo momento di forma.

Rete splendida segnata da Lautaro Martinez con un bel tiro dal limite al termine di una giocata individuale e che testimonia quanto il capitano sia sempre più il perno dell’attacco nerazzurro e sempre più vicino al primo titolo di capocannoniere della sua carriera.

L’Inter della prossima stagione, due acquisti già certi e uno possibile in prospettiva

Per la prossima stagione Beppe Marotta ha già chiuso i colpi, a parametro zero, di Zielinski a centrocampo e di Taremi come rinforzo d’attacco. Due giocatori di esperienza internazionale che approdano a Milano, pronti per giocarsi un posto da titolari.

I nerazzurri hanno messo nel mirino anche Jorred Hato, tra le rivelazioni dell’attuale Eredivisie con il suo Ajax. Classe 2006, è diventato il più giovane capitano della storia del club nel campionato olandese.

Hato, difensore di talento ma Inzaghi ha dei dubbi

Difensore centrale, in grado di fare anche il terzino o il mediano di rottura, Hato ha sorpreso per la sua capacità di essere elegante con la palla tra i piedi e solido quando si tratta di impedire le folate offensive degli avversari.

In scadenza nel 2025, su di lui hanno messo gli occhi addosso anche il Chelsea e l’Arsenal. Simone Inzaghi predilige giocatori già pronti e con la giusta esperienza e potrebbe opporsi allo sprint decisivo per strapparlo alla concorrenza.