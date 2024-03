Lo chiamo per fare dispetto ad Allegri | Spalletti, con Max non giocò neanche 1′: convocato al posto di Berardi

L’infortunio subito in campionato costa gli Europei a Berardi e il ct Spalletti decide di puntare su un degno sostituto, anche se Allegri non lo ha mai schierato in campo

Domenica nera per il Sassuolo. La squadra emiliana sta vivendo il periodo più complicato della sua storia in Serie A e rischia seriamente di retrocedere. Dopo l’esonero di Alessio Dionisi, i giocatori sono stati affidati a Bigica che li ha schierati in campo nel recupero infrasettimanale contro il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia ed è arrivata una sonora sconfitta con ben sei reti subite.

Carnevali ha deciso così di puntare le speranze di salvezza a un esperto in materia come Ballardini che ha debuttato al Bentegodi in uno scontro diretto da non fallire contro un Hellas Verona rivoluzionato nella sua rosa dal mercato di gennaio ma desideroso di non demordere grazie alla tenacia del suo tecnico Marco Baroni.

Gli scaligeri hanno avuto la meglio con una rete nel finale e per i neroverdi adesso la classifica si fa ancora più brutta, dato il penultimo posto in solitaria, a causa anche dei tre punti pesanti conquistati dal Cagliari di Claudio Ranieri sul campo dell’Empoli.

Ma un ulteriore piega per il Sassuolo è arrivata dall’infortunio al tendine subito da Domenico Berardi, rientrato proprio a Verona dopo tre mesi di stop. Per l’esterno d’attacco uno stop che si prevede molto lungo e che lo costringe a rinunciare agli Europei di Germania previsti per giugno.

Spalletti ha scelto il sostituto di Berardi in Nazionale per gli Europei tedeschi

Luciano Spalletti si trova quindi a dover trovare un degno sostituto per aiutare il reparto offensivo a essere incisivo in un girone di ferro che attende l’Italia agli Europei in cui partecipa come Campione in carica.

La scelta del commissario tecnico italiano potrebbe ricadere su Riccardo Orsolini, tra i migliori del sorprendente Bologna di Thiago Motta in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Una convocazione che arriverebbe nonostante il fatto che il collega Max Allegri non abbia mai voluto schierarlo in campo con la Juventus.

Da Bologna alla Nazionale, la crescita costante di Orsolini

Per l’attaccante azzurro una parentesi fortunata in Emilia dove milita da alcune stagioni in cui ha fornito sempre ottime prestazioni, andando spesso vicino alla doppia cifra in campionato.

La possibilità di giocare con la maglia della Nazionale italiana sarebbe la consacrazione per una carriera di tutto rispetto e la giusta ciliegina di una stagione da protagonista.