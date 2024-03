Mi ha chiamato Leao, qui per fare bene | Pioli, un portoghese in più dalla prossima stagione: preso a zero

Il Milan potrebbe avere in rosa dalla prossima stagione un altro portoghese, suggerito da Leao, il suo arrivo è a parametro zero, ecco di chi si tratta

Milan che dovrà rialzare la china dopo la brutta figura di Monza dove ha subito ben quattro reti. Una tenuta difensiva da registrare, con un Thiaw ancora non recuperato del tutto e apparso in grave difficoltà in coppia con Gabbia. Errori individuali che sono costati cari e che hanno costretto Stefano Pioli a dover cambiare tridente a inizio ripresa dopo l’espulsione di Jovic per un ingenuo fallo commesso a centrocampo.

Con l’ingresso di Leao, Giroud e Pulisic l’attacco rossonero ha avuto più consistenza e il doppio svantaggio è stato recupero prima con la zampata del bomber francese e poi con il bel tiro a giro dell’esterno americano.

Nessuno si aspettava però la risposta d’orgoglio dei brianzoli, protagonisti nel recupero di un 1-2 micidiale che ha regalato a Raffaele Palladino una vittoria prestigiosa, in un derby dal sapore romantico nel nome del compianto presidente Silvio Berlusconi.

Ha deluso ancora una volta Rafael Leao che non è riuscito a prendersi sulle spalle la squadra in un momento di grave difficoltà, restando all’ombra per tutto il secondo tempo, senza incidere mai in nessuna azione offensiva.

Il Milan pronto ad ingaggiare un nuovo portoghese, la felicità di Leao

Una discontinuità di prestazioni che è criticata dai tifosi, con il solo Pioli a difenderlo a spada tratta, consapevole di avere comunque tra le mani un potenziale fuoriclasse quando riesce ad accendersi, tanto che la società potrebbe farli un regalo.

Infatti, dalla prossima stagione un altro portoghese potrebbe unirsi alla rosa milanista e si tratta del centrale classe 2000 Leandro Barreiro, dal 2018 in Bundesliga dove tutt’ora gioca, con la maglia del Mainz. Il suo contratto con i tedeschi scade però a giugno e il Milan potrebbe approfittarne per rinforzare la propria difesa con un parametro zero.

Una difesa colabrodo, questo non è più accettabile per il Milan

Un reparto arretrato, quello rossonero, che necessita di accorgimenti e di serie valutazioni da parte del direttore sportivo. Sono troppe le reti subite per poter competere ad alti livelli in Italia e in Europa e le assenze sono un’attenuante che non deve esistere in un club prestigioso come quello milanista.

Per questo motivo potrebbero esserci delle partenze nella prossima sessione estiva, con dei conseguenti sostituti, tra cui appunto Leandro Barreiro, pronto per una nuova avventura.