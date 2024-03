Fuori dal c****, ritiro la squadra | De Laurentiis, questa volta lo fa sul serio: tifosi del Napoli inferociti

De Laurentiis su tutte le furie nel post partita del match del suo Napoli contro la Juventus, ha deciso di ritirare la squadra, ecco per quale motivo

Vittoria molto importante per il Napoli domenica sera contro la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Quinto successo consecutivo in casa contro i bianconeri. Una gara a lungo sofferta dai partenopei, con gli avversari che hanno creato e sprecato molte occasioni nitide mentre i campani sono stati cinici nello sfruttare la fase offensiva. A decidere la partita le reti Kvara e di Raspadori che ha ribattuto in rete il rigore sbagliato da Victor Osimhen.

Con questi tre punti il Napoli blinda la sua partecipazione al Mondiale per club e si avvicina al quinto posto che potrebbe essere l’ultimo utile per partecipare alla prossima Champions League, occupato dalla Roma e distante quattro lunghezze.

L’arrivo di Francesco Calzona, subentrato all’esonerato Walter Mazzarri, ha sortito l’effetto sperato con sette punti raccolti nelle tre partite su cui si è seduto in panchina in campionato. A contribuire a questo rendimento positivo il ritorno di Osimhen dalla Coppa D’Africa.

Cinque reti in quattro partite sono un ottimo bottino per il bomber nigeriano che vuole lasciare Napoli nel migliore dei modi. Una fase difensiva da registrare, invece, in vista del ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou contro il Barcellona.

De Laurentiis inveisce contro DAZN, le sue parole

Aurelio De Laurentiis su tutte le furie nei confronti di DAZN. Al suo arrivo allo stadio ha inveito contro gli operatori televisivi della piattaforma streaming: “Chi sono: Sky o DAZN? DAZN non ha il diritto di fare niente, perciò andatevene a fare in c… Via, fuori dai c…”.

Ha ritirato la sua squadra dagli impegni dovuti con Dazn, ad eccezione degli appuntamenti Uefa, arrivando addirittura a tentare di oscurare le sue telecamere in occasione delle partite del Napoli. Ma per quale motivo? Scopriamolo insieme.

Il Napoli e il problema Calzona in vista della partita contro l’Atalanta

Stando a quanto riporta Tuttosport, dietro la netta posizione del patron partenopeo, ci sarebbe la decisione di disputare il match casalingo contro l’Atalanta sabato 30 marzo all’ora di pranzo, collocazione che sarebbe stata spinta da DAZN mentre De Laurentiis aveva chiesto espressamente che il match si disputasse lunedì 1 aprile.

Calzona sarà occupato con la Slovacchia, essendo ancora ct della Nazionale, in quella settimana, contro l’Austria e la Norvegia, e avrà così solo 48 ore per preparare lo scontro diretto per la Champions contro i bergamaschi.