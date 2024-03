Weah ha un problema: è troppo offensivo | Allegri, operazione UFFICIALE: comprato un nuovo terzino conservativo

L’esterno statunitense non ha convinto il tecnico bianconero che vorrebbe un calciatore dalle caratteristiche diverse.

Era stato l’unico acquisto della sessione estiva di calciomercato e su di lui erano state riposte diverse speranze almeno sull’importanza che poteva rivestire all’interno di una rosa senza particolari stravolgimenti. Dodici milioni di euro il prezzo che la Juventus aveva pagato al Lille.

Timothy Weah arriva in Italia con le peculiarità di poter essere un jolly, soprattutto sulle corsie esterne. Solitamente gioca a destra, spesso più avanzato, ma all’occorrenza anche da fluidificante o terzino. Qualche volta si è spostato anche sulla corsia opposta.

Oltre ad essere conosciuto perché figlio del grande George che in Italia aveva giocato e vinto con il Milan verso la metà e la fine degli anni ’90, Timothy si era fatto apprezzare anche durante i mondiali in Qatar in cui aveva segnato una rete nella partita inaugurale dei suoi Stati Uniti contro il Galles.

La Juve lo aveva seguito anche in Francia con la maglia del Lille ed alla fine ha deciso di portarlo a Torino. Allegri adotta il 352 e Weah diventa il titolare a tutta fascia sulla corsia destra. Il suo inizio di campionato è convincente, ma pian piano entusiasma sempre di meno.

Weah, Allegri gli preferisce Cambiaso

Nel frattempo, sempre in estate, la Juve decide di riportare a Torino, Andrea Cambiaso dopo che la stagione precedente lo aveva lasciato in prestito al Bologna. L’esterno destro italiano, quindi, insieme a Weah, è l’unico volto nuovo dei bianconeri rispetto alla stagione precedente.

Ed è proprio Cambiaso che convince di più Allegri tanto da conquistarsi il posto e scalzare nelle gerarchie Weah che comincia a fare tanta panchina. Le partite da titolare diminuiscono drasticamente e lo statunitense entra quasi sempre solo a gara in corso. Una delle peculiarità che ha convinto il tecnico bianconero a preferire l’italiano all’ex Lille si deve ricercare anche nelle caratteristiche più difensive del primo.

Next Gen, spazio per il giovane Savio

Dopo solo un anno, quindi, Weah potrebbe già salutare la Juventus in estate. I bianconeri potrebbero avere il suo sostituto già in casa. Si tratta di Federico Savio, terzino destro, classe 2005, della Primavera di Paolo Montero. Il ragazzo si sta mettendo in mostra in maniera particolare, tanto che ha guadagnato anche la prima convocazione con la Juventus Next Gen.

Un prospetto da tenere d’occhio che potrebbe avere presto lo stesso destino dei tanti ragazzi che negli ultimi anni hanno fatto il salto di categoria e sono passati dalla Juve Under 23, e quindi dalla Serie C, alla Serie A. Savio potrebbe a breve esordire nella Next Gen. e pian piano ritagliarsi il suo spazio anche tra i grandi.