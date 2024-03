È troppo stanco, salta anche la Juve | Osimhen l’ha saputo poco fa, Calzona è di nuovo nei guai

Non arrivano buone notizie per il neo tecnico degli azzurri che dopo la vittoria contro il Sassuolo prepara la sfida ai bianconeri.

Sprazzi di vero Napoli. Questo è quanto si è visto nel tardo pomeriggio di mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove gli azzurri hanno umiliato i padroni di casa del Sassuolo, sempre più in crisi nera, rifilando un roboante e perentorio 1-6, deciso soprattutto dalle magie di Osimhen . autore di una tripletta – e Kvaratskhelia, doppietta per lui.

Dopo aver passato oltre tre mesi senza segnare nemmeno un gol nelle gare in trasferta di campionato, infatti, gli azzurri – al netto del gol realizzato a Cagliari domenica scorsa – hanno imposto un risultato tennistico ai neroverdi, ma soprattutto hanno ritrovato trame di gioco, organizzazione in campo e voglia di divertirsi che non si vedevano dai tempi di Luciano Spalletti.

Tempi che risalgono ad appena nove mesi fa, ma che a Napoli sembrano lontani davvero anni luce. Tante e troppe sono state le battute d’arresto, gli stop, le sconfitte, a volte le umiliazioni e le cose che sono andate storte in questa stagione. Due allenatori esonerati, tre cambi in panchina ed una squadra che spesso è stata irriconoscibile.

Ora, i tifosi del Napoli, che avevano contestato la squadra a Castel Volturno dopo il pareggio di Cagliari, si augurano che questo possa essere semplicemente un nuovo inizio e che la stagione possa prendere una piega ben diversa nei suoi mesi finali, rispetto a quanto si è visto, quasi sempre, da agosto a fine febbraio.

Napoli, ora l’imperativo è non fermarsi più

Una stagione che ha già visto il Napoli uscire di scena dalla Coppa Italia, perdere la finale di Supercoppa Italiana e abbandonare prestissimo il sogno di confermare lo Scudetto dello scorso anno. Oltre al primo posto, però, al momento sembra lontanissima anche una qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri, infatti, sono all’ottavo posto in classifica, in coabitazione con la Lazio, e hanno ben otto punti di distacco dal quarto posto al momento occupato dal Bologna.

Al momento, attendendo altri sviluppi dalle coppe europee, il quinto posto varrebbe comunque la qualificazione in Champions e l’Atalanta, che occupa quella posizione, è distante soltanto (si fa per dire) sei punti. Resta quello l’obiettivo più realistico per questo Napoli che però ora non deve fermarsi più e ha l’obbligo di continuare a fare punti.

Juve-Napoli, ancora out Cajuste

A cominciare dalla grande sfida del Maradona di domenica sera che vedrà i partenopei affrontare la Juventus. Nel match contro i bianconeri, però, Fancesco Calzona dovrà fare a meno ancora una volta di Ngonge e Cajuste.

Lo svedese si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l’iter riabilitativo, ma dovrà stare fermo ancora per altre due settimane, saltando così, oltre al match contro la Juve, anche quello con il Torino ed il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.