Ritorno in grande stile: Zaniolo in Serie A | Lo voleva da sempre, sarà nerazzurro dall’1 luglio 2024

L’ex calciatore della Roma potrebbe presto tornare nel nostro campionato e vestire una maglia molto importante.

Il grande avvio di carriera, gli infortuni gravi, i rientri senza mai troppa continuità, le chiacchiere di gossip e il cambio continuo di maglia senza trovare mai la giusta dimensione. Si può riassumere in questo modo la carriera fin qui di Nicolò Zaniolo.

Il ragazzo classe 1999 sta vivendo una stagione abbastanza strana e particolare in Inghilterra dove sta vestendo la maglia dell’Aston Villa e, nonostante un grandissimo quarto posto in classifica della formazione di Birmingham, lui continua a vedere poco il campo, venendo impiegato, soprattutto in Premier, soltanto in spezzoni di partita.

Fin qui undici presenze ed un gol in campionato e sicuramente un feeling che non è mai scattato del tutto con Unai Emery. Quello che doveva essere l’anno del definitivo riscatto, quindi, per Nicolò si sta trasformando nell’ennesima stagione interlocutoria dove si fatica a capire la sua reale dimensione. Cosa che ormai succede da parecchi anni.

Sono lontani i fasti delle sue stagioni da giovanissimo nella Primavera dell’Inter, squadra che lo ha lanciato e lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Questo senza comunque farlo mai esordire in prima squadra in Serie A e vendendolo, durante l’estate 2018, alla Roma come parziale contropartita per l’arrivo di Nainggolan. La prima stagione e mezza alla Roma è strabiliante. Mancini lo convoca in Nazionale prima che Di Francesco lo faccia esordire in Serie A, ma pian piano trova spazio e fa vedere tutte le sue qualità. L’avvio di carriera è folgorante, ma di mezzo ci si mette la sfortuna e nel gennaio 2020 si rompe un crociato durante un Roma-Juventus.

Roma, la parabola discendente di Zaniolo

Da lì in poi il suo calvario. I rientri, le ricadute, qualche buona prestazione, i giornali di gossip che parlano di lui molto più di quanto non lo facciano quelli sportivi ed una carriera che non riprende più il filo intrapreso prima di quel gennaio 2020.

Eccezione della finale di Tirana di due stagioni fa a parte, dove Zaniolo segna il gol vittoria contro il Feyenord e regala al club capitolino il primo successo in campo internazionale ufficiale della storia. Il feeling positivo però dura poco e nella stagione successiva rompe con Mourinho e con l’ambiente. La Roma lo vende al Galatasaray e lui rinasce in sei mesi, vincendo anche il campionato turco.

Zaniolo come CDK? L’Atalanta ci prova

L’Aston Villa punta su di lui, ma come detto la sua stagione non è da protagonista assoluto, tanto che in estate potrebbe cambiare aria. L’occasione giusta potrebbe essere quella che porta a Bergamo e sotto le ali protettive di Gian Piero Gasperini che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Zaniolo farebbe molto comodo nel 3421 del tecnico orobico, ma soprattutto potrebbe ripercorrere le orme di Charles De Keteleaere che in questa stagione sembra completamente rinato e sta usufruendo della cura gasperiniana. Non è certo la prima volta che accade e Nicolò sarebbe l’ennesimo calciatore, relativamente giovane e di talento, fatto rinascere da Gasp.