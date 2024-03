C’è un nuovo ‘caso Muntari’: sparito il frame corretto, in TV si vedono due palloni | Mistero in Serie A

Il famoso gol del centrocampista ghanese continua a far discutere ancora oggi, intanto è mistero su un altro episodio.

Le polemiche arbitrali in Italia continuano a riempire le pagine dei giornali e dei siti di informazione, ma soprattutto a far discutere, polemizzare e litigare nelle trasmissioni tv dedicate al calcio. Le discussioni attorno agli errori, o alle decisioni dubbie degli arbitri, soprattutto in Italia, fanno parte e sono sempre state parte integrante della partita stessa, del suo post, ma anche del suo durante.

Tutto questo, che ha caratterizzato soprattutto le polemiche attorno al nostro campionato di Serie A, tra gli anni ’80 e la metà del primo decennio degli anni 2000, non è assolutamente migliorato con l’avvento della tecnologia e con l’introduzione del VAR. Quest’ultimo strumento avrebbe dovuto spegnere definitivamente ogni polemica attorno alle decisioni arbitrali, ma come ben sappiamo non è stato così.

Il VAR avrebbe però risolto molti casi, soprattutto quelli oggettivi relativi ai fuorigioco e ai “Gol, no gol”, che in passato hanno destato scalpore e fatto gridare allo scandalo. Il più clamoroso della storia della nostra Serie A è stato forse quello che si è verificato il 25 febbraio 2012, ormai dodici anni fa, durante un Milan-Juventus.

A San Siro ci si giocava una buona fetta di Scudetto tra la prima e la seconda della classe. Il Milan stava dominando ed era già passato in vantaggio con Nocerino. Al 25′ del primo tempo segna il gol del raddoppio con Muntari. La palla è entrata di quasi mezzo metro, con Buffon che para abbondantemente dopo la linea e i rossoneri che esultano. L’arbitro Tagliavento, però, insieme al guardalinee, non vede che la palla è entrata e fa proseguire la partita senza assegnare il gol.

River-Boca, traversa fantasma o parata di Romero

La Juve pareggerà la partita che terminerà con il punteggio di 1-1 e quell’episodio risulterà poi decisivo, sia ai fini del risultato finale di quella partita che per l’assegnazione dello Scudetto che sarà vinto dai bianconeri. Il “gol di Muntari” diventerà un caso emblema, sarà chiamato per sempre in questo modo e continua a far discutere ancora oggi.

Dodici anni dopo, nella stesso giorno – 25 febbraio – e con lo stesso risultato finale – 1-1 in un classico del calcio mondiale – è avvenuto un altro caso che fa discutere. Questa volta, però, si tratta di un effetto ottico: sembra parata del portiere, ma si nota un rimbalzo sulla traversa. La partita è il Superclassico di Argentina tra River Plate e Boca Juniors terminata poi con il punteggio, come detto, di 1-1.

La “pelota fantasma” del Superclásico: para Romero o rimbalza sulla traversa?

pic.twitter.com/UYhqcgXca3 — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) February 26, 2024

Serie A argentina, ecco cosa è realmente successo

A far discutere è un episodio avvenuto con il risultato fermo sullo 0-0. Punizione per il River Plate, con il pallone viene bloccato da Romero, portiere del Boca con un passato in Italia. O almeno così sembra. Forse rimbalza sulla traversa. In realtà non c’è certezza e in Argentina si discute e si parla di “traversa fantasma”. Dalle immagini sembra che la sfera rimbalzi sulla traversa e scappi via, con il portiere che poi rimette in gioco con le mani.

In realtà Romero blocca con entrambe le mani il pallone e, quindi, non è traversa. Questa la verità. Alcuni hanno parlato addirittura di un “fantasma” e del “paranormale” che sarebbe sceso al Monumental. Altre ipotesi hanno invece lanciato la possibile presenza di un secondo pallone gettato in campo da un raccattapalle. Nello svolgimento dell’azione, però, non vi è alcuna presenza di altri palloni sul rettangolo verde. Con ogni probabilità si è trattato di un semplice effetto ottico, causato da un uccello in volo che si sarebbe sovrapposto al pallone per qualche istante, facendo pensare al rimbalzo della palla.