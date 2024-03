Alzano la bandierina e danno rigore | ‘Marotta League’ impazza sui canali Juve: così lo scudetto sanno vincerlo tutti

È ancora polemica attorno all’Inter di Simone Inzaghi. Sui social i tifosi juventini gridano alla Marotta League.

L’Inter di Simone Inzaghi batte 4-0 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 21esima giornata di campionato e mette più di una mano sul 20esimo scudetto della sua storia. Una sfida, quella tra Biscione e Dea, segnata da alcuni episodi non proprio chiari che, a detta di molti commenti comparsi sui social durante e al termine del match, avrebbero favorito e non poco la vittoria dei nerazzurri milanesi.

Episodi, come ad esempio quello che al 13′ del primo tempo ha portato all’annullamento del gol di De Ketelaere per precedente fallo di mano di Miranchuk dove, secondo alcuni, non andava punito l’intervento involontario col braccio del giocatore russo quanto piuttosto il gioco pericoloso di Bastoni che lo va a contrastare con la gamba tesa.

Un intervento, quello non sanzionato del difensore interista, che a molti ha riportato alla mente, in quanto molto simile, quello invece fischiato a Giroud domenica sera, durante Milan-Atalanta, per il suo fallo su Holm in area di rigore dal quale è poi scaturito il tiro dagli undici metri successivamente trasformato da Koopmeiners.

Due situazioni, queste, come detto, molto simili, che hanno però portato a esiti diversi dal momento che nel caso dell’Inter è stato annulato il gol avversario e non concesso un rigore contro che poteva anche starci, mentre in quello del Milan è stato assegnato un rigore considerato generoso per un intervento, quello di Giroud su Holm, neanche lontamente paragonabile alla gamba alta con la quale Bastoni prova a intervenire su Miranchuk.

Inter-Atalanta, gli altri due episodi che lasciano dubbi

Non solo il gol annullato a De Ketelaere e l’intervento in gamba tesa non fischiato a Bastoni, Inter-Atalanta porta con sé almeno altri due episodi che hanno portato soprattutto i tifosi juventini e milanisti a gridare nuovamente alla Marotta League sui social. Due episodi, venutisi a creare a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, ruotanti intorno al rigore assegnato all’Inter all’8′ del secondo tempo per fallo di mano di Hateboer su cross di Dumfries.

Un rigore, concesso nonostante il guardalinee avesse precedentemente segnalato fuori il pallone partito dal cross di Dimarco e poi finito sui piedi di Dumfries, che, successivamente sbagliato da Lautaro Martinez, è stato corretto in rete proprio da Dimarco il quale, però, come molti hanno fatto notare sui social, nel momento in cui l’attaccante argentino calcia verso la porta, è già in area di rigore. Il tiro dal dischetto, insomma, andava ripetuto.

Ma davvero il calcio è diventato una cosa per cui l’assistente alza la bandierina e il #Var dà un rigore a gioco sostanzialmente fermo? Povera #SerieA ridotta in una stanza a cercare fotogrammi #InterAtalanta — Paolo Rossi (@paolorossi1965) February 28, 2024

Dimarco segna su ribattuta del rigore parato.

Tutto a posto nella #MarottaLeague 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #InterAtalanta pic.twitter.com/J5WnNDEkRG — FMCR (@FMCROfficial) February 28, 2024

Inter, il 20esimo scudetto è ormai a un passo: presto la seconda stella sul petto

Al di là delle polemiche venutesi a creare durante e al termine di Inter-Atalanta, la certezza è una sola: la squadra di Simone Inzaghi ha praticamente già vinto lo scudetto. Uno scudetto, atteso da tre anni, ormai a un passo dal finire per la 20esima volta nelle bacheche nerazzurre.

Un ventesimo titolo, solo sfiorato nella stagione 2021-2022, conclusa al secondo posto alle spalle del Milan, che i meneghini sono pronti a celebrare nelle prossime settimane anche, e sopratutto, mediante la cucitura sul petto di quella seconda stella desiderata da tantissimo tempo.