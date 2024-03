Clamoroso Mazzarri: torna già ad allenare in Serie A? | La panchina è rovente ma ha bisogno di lui, Napoli è d’accordo

Mazzarri potrebbe tornare ad allenare in Serie A a pochi giorni dal suo esonero dalla panchina del Napoli, il club partenopeo ha dato l’okay

Richiamato dopo un decennio a risollevare le sorti di un Napoli in crisi, Walter Mazzarri non è riuscito a ripetere l’ottimo cammino della sua precedente esperienza sulla panchina partenopea. Subentrato a Rudi Garcia, con il club al quarto posto in classifica, lo ha lasciato addirittura al nono, a causa di un rendimento altalenante e una difficoltà a segnare, anche a causa dell’assenza di Victor Osimhen, tra l’infortunio e la sua partenza per la Coppa D’Africa.

Una stagione nettamente sotto le aspettative per la squadra Campione d’Italia in carica ma che sembra lontana parente di quella che era riuscita a stregare tutta Europa solo dodici mesi fa. Le prestazioni degli uomini chiave sono calate, da capitan Di Lorenzo a Kvara.

E così Aurelio De Laurentiis, dopo investimenti corposi nella finestra invernale di mercato con diversi innesti, non ha visto miglioramenti e ha deciso di esonerare il tecnico livornese, chiamando al suo posto Francesco Calzona, già vice di Sarri e di Spalletti e conoscitore dell’ambiente.

Due pareggi nelle prime due partite in panchina, quello prestigioso contro il Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e quello deludente a Cagliari, sempre nel segno del bomber nigeriano.

Nel recupero infrasettimanale sono arrivati invece tre punti importanti sul campo di un Sassuolo in crisi. Un passivo severo per i neroverdi con tripletta di Osi e doppietta di Kvara. Per il Napoli aggancio alla Lazio a quota 40, a meno otto dal quarto posto ma in corsa per un piazzamento europeo, obiettivo minimo per rendere meno amaro questo campionato.

Il club emiliano ha esonerato lo scorso weekend Alessio Dionisi e ha momentaneamente affidato la squadra ad Emanuele Bigica. Venti punti in classifica e penultimo posto condiviso con il Cagliari e il Verona. Il ritorno in Serie B è un’ipotesi quanto mai percorribile.

Mazzarri papabile per la panchina del Sassuolo, contatti avviati

Si valutano diversi profili per individuare il tecnico che possa portare la squadra alla permanenza in Serie A. Due esonerati di recente, Walter Mazzarri e Gennaro Gattuso, entrambi ex Napoli, sono i primi nomi sul taccuino della società emiliana.

In alternativa si pensa a Ballardini, esperto di salvezze, e a Fabio Grosso. Le prossime ore saranno decisive per capire la decisione del club.